Precio de la gasolina hoy 28 de marzo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Salir a repostar este sábado 28 de marzo en Madrid ya no es un gesto automático como nos ocurría hace unos meses. Cada vez más conductores miran antes el precio, comparan estaciones cercanas y deciden dónde parar en función de unos céntimos que, al final, se notan en el bolsillo. Y no es para menos, porque el coste del combustible sigue lejos de los niveles de principios de año de modo que ante la situación actual, se hace imprescindible saber cuáles son las gasolineras más baratas para repostar en Madrid hoy y más cuando ya estamos en Semana Santa.

En cuestión de semanas, el precio de la gasolina ha dado un salto importante. El motivo principal está fuera de España si tenemos en cuenta la Guerra de Irán, que ha vuelto a poner el foco en el petróleo y ha encarecido el barril de Brent. Ese efecto, aunque no siempre se percibe de un día para otro, termina llegando a las estaciones de servicio. Mientras tanto, los conductores se mueven en un escenario un poco contradictorio. Por un lado, el Gobierno ha reducido el IVA de los carburantes, lo que ha evitado subidas todavía mayores. Pero por otro, el coste sigue siendo alto y con cambios constantes. Así que la única forma de ahorrar, de momento, pasa por elegir bien dónde repostar en el fin de semana en el que comenzamos con muchas salidas por la Semana Santa.

El precio actual de la gasolina

La sensación general es clara ya que aunque los precios se han frenado, debido a la rebaja en el IVA del 21% al 10 10%, todavía no han bajado realmente. En muchas estaciones siguen por encima de los 1,6 euros por litro, algo que hace solo unas semanas parecía lejano.

Esto tiene explicación. El encarecimiento del petróleo ha sido rápido y fuerte, y aunque algunas medidas fiscales han amortiguado el golpe, no han conseguido revertir la tendencia. Es decir, se ha contenido la subida, pero no se ha vuelto a niveles anteriores. Además, hay otro factor que empieza a notarse. Con la Semana Santa a punto de empezar, los desplazamientos aumentan poco a poco. Estamos en la llamada primera fase de la operación salida de Semana Santa, por lo que esto es algo que también influye en el consumo de combustible.

Gasolineras más baratas en Madrid hoy, 28 de marzo

A pesar de todo este contexto, Madrid sigue siendo una de las comunidades donde más diferencias de precio hay entre estaciones. Esto juega a favor del conductor, porque permite ahorrar si se compara un poco antes de repostar. Estas son algunas de las gasolineras más baratas en Madrid a día de hoy:

Gasolina 95

Alcampo en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34,0): 1,375 €/litro.

en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34,0): 1,375 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,393 €/litro.

en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,393 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,393 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,393 €/litro. Lavaplus en Alcorcón (Avenida de Europa, 15): 1,393 €/litro.

en Alcorcón (Avenida de Europa, 15): 1,393 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Calle Cerro del Murmullo, 1): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle Cerro del Murmullo, 1): 1,399 €/litro. Plenergy en Madrid (Carretera Villaverde a Vallecas km 267): 1,399 €/litro.

en Madrid (Carretera Villaverde a Vallecas km 267): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Calle G, 2): 1,399 €/litro.

en Madrid (Calle G, 2): 1,399 €/litro. Ballenoil en Leganés (Calle Rey Pastor, 16): 1,399 €/litro.

en Leganés (Calle Rey Pastor, 16): 1,399 €/litro. Ballenoil en Madrid (Camino Hormigueras, 153): 1,399 €/litro.</li

Gasolina 98

en Madrid (Camino Hormigueras, 153): 1,399 €/litro.</li Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,488 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,489 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,489 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34,0): 1,492 €/litro.

en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34,0): 1,492 €/litro. Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,492 €/litro.

en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,492 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,492 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,492 €/litro. Alcampo en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,495 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,495 €/litro. Confor Auto en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,586 €/litro.

en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,586 €/litro. BP Río Corvo 365 en Alcalá de Henares (Carretera Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro.

en Alcalá de Henares (Carretera Antigua N-II km 26): 1,599 €/litro. Galp en Navalcarnero (Polígono Alparache, s/n): 1,599 €/litro.

en Navalcarnero (Polígono Alparache, s/n): 1,599 €/litro. BP Nassica 365 en Pinto (Calle Coto de Doñana, 6): 1,599 €/litro.

en Pinto (Calle Coto de Doñana, 6): 1,599 €/litro. Diésel

Alcampo Fuenlabrada en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,617 €/litro.

en Fuenlabrada (Avenida Pablo Iglesias, s/n): 1,617 €/litro. Alcampo en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,617 €/litro.

en Alcorcón (Avenida Europa, s/n): 1,617 €/litro. Alcampo en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34,0): 1,629 €/litro.

en Alcalá de Henares (Autovía Madrid-Barcelona km 34,0): 1,629 €/litro. Alcampo en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,629 €/litro.

en Alcobendas (Avenida Olímpica, 9): 1,629 €/litro. Alcampo en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,629 €/litro.

en Torrejón de Ardoz (Carretera Loeches-Ajalvir km 12,5): 1,629 €/litro. Alcampo en Madrid (Calle José Paulete): 1,649 €/litro.

en Madrid (Calle José Paulete): 1,649 €/litro. Confor Auto en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,657 €/litro.

en Alcobendas (Avenida de la Industria, 45): 1,657 €/litro. Beroil en Móstoles (Calle Simón Hernández, 73): 1,669 €/litro.

en Móstoles (Calle Simón Hernández, 73): 1,669 €/litro. Simón Grup en Madrid (Carretera Villaverde a Vallecas km 283): 1,669 €/litro.

en Madrid (Carretera Villaverde a Vallecas km 283): 1,669 €/litro. Supeco en Alcalá de Henares (Avenida Europa, s/n): 1,669 €/litro.

Cómo consultar los precios en tiempo real

Para no depender sólo de comparaciones puntuales, existe una herramienta pública que permite ver el precio de la gasolina prácticamente al momento. Se trata del Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, que reúne la información de miles de estaciones de servicio en toda España. A través de este buscador se puede filtrar por ubicación, tipo de combustible o precio, lo que facilita encontrar la opción más barata cerca de cada conductor. Para que te hagas una idea de cómo es, te dejamos el mapa actual que nos aparece por ejemplo, de Torrejón:

Además de usar este tipo de herramientas, hay algunos hábitos que siguen funcionando para ahorrar. Evitar repostar en autopistas, comparar varias estaciones cercanas o elegir gasolineras de bajo coste puede marcar la diferencia, sobre todo en un momento en el que el precio del combustible sigue cambiando casi a diario y más cuando estamos a las puertas de la Semana Santa.