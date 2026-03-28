Encuentran el cadáver de una menor de 15 años de origen noruego al sur de Gran Canaria

El cuerpo sin vida de una menor de 15 años, de origen noruego, ha sido hallado flotando a primera hora de este sábado en la bocana del muelle de Puerto Rico, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), según ha confirmado la Guardia Civil.

La alerta, según ha explicado, se ha producido sobre las 09.00 horas, cuando la Guardia Civil ha sido informada por el 112 Canarias de llamadas que han avisado del hallazgo del cuerpo de la menor, que ya ha sido identificada por su madre.

Hasta la zona se ha trasladado un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que investiga las posibles causas del fallecimiento. El cuerpo ha sido trasladado hasta el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, donde se le practicará la autopsia.

La niña se encontraba en el sur de Gran Canaria de vacaciones con su familia. Antes del hallazgo del cuerpo, las autoridades ya habían recibido una denuncia por la desaparición de una menor de origen noruego que se alojaba con su familia en unos apartamentos de la zona de Barranco Agua La Perra.

El Ayuntamiento de Mogán ha denunciado ante Puertos Canarios, organismo que depende del Gobierno de Canarias, que el muelle deportivo de Puerto Rico encadena tal número de deficiencias que incumple la normativa vigente y lo convierten no solo en un «peligro» para «la integridad del medio ambiente», sino también en un riesgo «constante para toda persona que transite por él».

Por el momento, todas las hipótesis sobre su fallecimiento se mantienen abiertas.