La AEMET pronostica lo peor para el Domingo de Ramos: aviso naranja por lluvias y nieve

El Domingo de Ramos activa la alerta de la AEMET ante un aviso naranja por lluvias y nieve en estas partes del país. Cuando media España se prepara para empezar a dar la bienvenida a unas vacaciones de Semana Santa en la que todo puede acabar siendo posible. Con la mirada puesta en una serie de cambios que pueden ser lo que nos marcará de cerca. A la hora de hacer planes, nada mejor que empezar a prepararse para un nuevo cambio que puede ser esencial.

Esta previsión del tiempo no trae buenas noticias, sino todo lo contrario. Nos enfrentamos a un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Cuando el tiempo parece que nos daba un pequeño respiro, lo que nos espera es un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial. Parece que el cambio lo vamos a ver de una forma totalmente diferente, con un tiempo que puede convertirse en un problema mayor de lo esperado. La AEMET no duda en pronosticar lo peor para este Domingo de Ramos.

Lo peor llega este Domingo de Ramos

Este Domingo de Ramos es el inicio de una Semana Santa que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo será posible. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Es hora de conocer lo que puede esperarnos en unos días en los que quizás tenemos que empezar a tener en cuenta en estos días en los que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de tener por delante determinados cambios que pueden hacernos incluso cambiar de planes.

Este tiempo que nos está esperando en Semana Santa podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa, estaremos muy pendientes de un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días de cambios.

El punto de partida de esta Semana que para muchos será festiva, deberemos estar pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. Tendremos que estar preparados para afrontar una novedad destacada que llegará en estos días.

Se activa un aviso naranja por lluvias y nieves

Las lluvias y nieves serán una realidad en estos días, se activa un importante aviso naranja que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es hora de saber qué puede pasar en uno de los días en los que necesitamos empezar a tener algunos cambios esenciales.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «El paso de un frente débil dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular, exceptuando en el nordeste con cielos poco nubosos al principio que terminarán por cubrirse. Se darán precipitaciones en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineos, pudiendo afectar al norte de Cataluña al final. Serán en forma de nieve a una cota que irá descendiendo de 1200/1400 metros a 600/900m, con probables acumulados significativos en las áreas pirenaica y cantábrica. Se prevé que se mantenga una situación de estabilidad en el resto de la Península con un predomino de los cielos poco nubosos o despejados, si bien con abundante nubosidad al principio en Alborán y sureste peninsular. Cielos nubosos o con intervalos nubosos y posibles chubascos ocasionales en Baleares; en Canarias cielos nubosos en el norte de las islas y poco nubosos o despejados en el resto. Probables bancos de niebla matinales dispersos en zonas de montaña. Temperaturas máximas en descenso en el entorno del Sistema Central y extremo noroeste peninsular. Predominio de los aumentos en ambos archipiélagos, Ampurdán y tercio sureste peninsular, con pocos cambios en el resto. En general pocos cambios también en las mínimas. Heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y zonas de la meseta Norte, moderadas en el Pirineo y pudiendo afectar a sierras del sureste».

Siguiendo con la misma explicación: «Soplará viento moderado de componentes norte y oeste en la Península y Baleares, con tendencia a rolar a sur en el Levante y a excepción del tercio sur peninsular donde predominará el viento de norte y este, moderado en el Estrecho y Alborán, y flojo en el resto. Se espera alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, también posible en montañas del centro y litorales del Galicia y Cantábrico. Alisio con intervalos fuertes en Canarias. Rachas muy fuertes de viento de componente norte en el norte de Baleares y en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular. Probables acumulados significativos de nieve en las áreas pirenaica y cantábrica».