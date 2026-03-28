Detenidos ‘Los Gemelos de Korea’: terror nocturno en Palma con 5 jóvenes destrozados a golpes

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres, entre ellos los conocidos como Los Gemelos de Korea, como presuntos responsables de una serie de agresiones violentas en Palma que han dejado al menos cinco jóvenes heridos, varios de ellos con fracturas faciales de gravedad, en distintos puntos de la ciudad.

Los hechos más graves se remontan a una noche de ocio a la salida de una discoteca en Palma, situada en un polígono industrial. Según las primeras investigaciones, los detenidos actuaron de forma repentina y sin provocación previa, iniciando una agresión que derivó en escenas de extrema violencia. Dos jóvenes fueron golpeados con gran dureza, resultando uno de ellos con la mandíbula fracturada y otro con el pómulo roto, lesiones que requirieron asistencia médica urgente.

Durante el ataque, una mujer que trató de intervenir para frenar la pelea también fue agredida, sufriendo contusiones y hematomas. Testigos presenciales describen momentos de pánico en la discoteca, con varias personas intentando huir del lugar ante la intensidad de los golpes.

A raíz de estos hechos, las autoridades iniciaron una investigación policial en Palma que se prolongó durante varios meses. Las pesquisas permitieron identificar a los presuntos agresores y vincularlos con otros episodios de violencia ocurridos en la ciudad en fechas anteriores.

En concreto, los investigadores atribuyen a uno de los detenidos su posible implicación en al menos otros dos ataques. Uno de ellos tuvo lugar en Camp Redó, donde un joven sufrió la fractura de los huesos nasales tras recibir un puñetazo. El otro se remonta al mes de noviembre, cuando una persona fue golpeada por la espalda en el interior de una discoteca, resultando con una fractura de mandíbula que obligó a su traslado hospitalario.

Finalmente, el pasado jueves, los agentes lograron localizar y detener a los tres sospechosos, poniendo a disposición judicial a los presuntos responsables de esta ola de agresiones en Palma. La Policía no descarta que puedan aparecer nuevas víctimas, por lo que la investigación sigue abierta.

El caso ha generado preocupación por la seguridad en Palma, especialmente en zonas de ocio nocturno, ante la posibilidad de que se trate de un patrón de ataques violentos. Entretanto, las autoridades mantienen activo el dispositivo para esclarecer completamente los hechos y determinar el alcance real de estas agresiones brutales.