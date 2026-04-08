Qué es Coachella: dónde es, precio de las entradas, y curiosidades del festival de música más famoso

El festival inaugural de Música y Arte de Coachella Valley se celebró los días 9 y 10 de octubre de 1999. Como cabezas de cartel del evento estuvieron Beck, Tool y Rage Against the Machine; aunque también en otros actos estuvieron presentes Chemical Brothers, Morrissey, A Perfect Circle, Jurassic 5 y Underworld. Originalmente, los promotores hacían el evento durante tres días (de viernes a domingo) e incluso consideraron al grupo británico Massive Attack como cabeza de cartel del tercer día. La idea original de los organizadores era recrear festivales de música europeos con pequeñas multitudes en un gran escenario con muchos tocadiscos. Al tener tantas caras conocidas en el evento, el festival se ganó la popularidad de la radio con el nombre de «el anti-Woodstock».

Las entradas se vendieron por 50 dólares por día, llegando a vender alrededor de 17.000 entradas el primer día y 20.000 el segundo, muy por debajo de la meta general de asistencia de 70.000 espectadores. A los asistentes se les dio una plaza de parking gratuito y una botella de agua gratis a la entrada.

Historia del Coachella

El evento transcurrió sin contratiempos, con una multitud educada que contrastaba con la violencia que asolaba Woodstock ’99; los mayores desafíos para los asistentes al concierto de Coachella fueron las temperaturas superiores a 37 grados y elegir a cuál de los más de 80 actos asistir. El festival fue bien valorado entre los asistentes y críticos. Pollstar lo nombró festival del año, y Robert Hilburn, de Los Angeles Times, dijo que «sentó las bases de lo que algún día podría ser un legado propio». Sin embargo, Goldenvoice perdió 850.000 dólares de la empresa, lo que obligó al promotor, en palabras de Tollett, a «luchar durante casi dos años para sobrevivir como empresa». Y a los actos destacados, incluidos los artistas principales, acordaron recibir una compensación diferida.

¿Dónde se celebra Coachella?

El Festival de Música y Artes de Coachella Valley se celebra en el Empire Polo Club en Indio, California, concretamente en el Valle de Coachella dentro del desierto de Colorado. El desierto de Colorado, un lugar ya emblemático para el festival, que define su estética y su clima caluroso por el día y un frío intenso por la noche.

Precio: ¿Cuánto cuestan las entradas de Coachella?

Dentro del festival existen diferentes tipos de entradas, la más básica es la llamada «entrada general». El precio por esta entrada oscila entre los 549 dólares y los 649 dólares, dependiendo de la etapa de venta. Y si se añade el pase de autobús, el precio asciende a entre 699 dólares y los 799 dólares.

La entrada llamada «personajes» es una entrada de un nivel superior, la cual permite al usuario que la adquiera entrar a áreas exclusivas con sombra, mejores baños, barra de cócteles privadas y filas más rápidas. Y estas entradas van desde los 1.069 dólares a los 1.399 dólares.

Y ya en el tercer nivel están las entradas «suites», las más exclusivas, y dentro de esta hay dos subtipos: unas en las que ofrecen tiendas de lujo con aire acondicionado y camas reales y los precios van desde los 10.000 dólares, y el otro subtipo de entrada es la que incluye hotel y transporte premium.

10 curiosidades de Coachella

El origen fue una «pelea» contra Ticketmaster.

El festival no nació como una idea de moda, sino como un acto de rebeldía. En 1993, en el que la banda Pearl Jam se negó a tocar en recintos controlados por Ticketmaster debido a sus altas comisiones. Y ante esta problemática, el Festival de Coachella buscó un lugar alternativo y terminaron tocando en el Empire Polo Club de Indio, demostrando que el sitio era viable para conciertos masivos.

El nombre fue un error tipográfico.

Se dice que los fundadores originalmente querían llamar a la zona «Conchilla», debido a las pequeñas conchas de mar fósiles que se encuentran en el desierto. Sin embargo, un error de imprenta escribió «Coachella» en los documentos y mapas antiguos, y el nombre simplemente se quedó así para siempre.

El primer año fue un fracaso financiero.

La primera edición en 1999 tuvo a artistas como Beck y Rage Against the Machine. Aunque fue un éxito crítico, la organización perdió más de 750.000 dólares.

El cerdo volador que costó una fortuna

En 2008, durante la actuación de Roger Waters (Pink Floyd), un cerdo inflable gigante se soltó accidentalmente y salió volando hacia el cielo del desierto. Los organizadores ofrecieron una recompensa de 10.000 dólares y pases de por vida a quien lo encontrara. El cerdo terminó aterrizando en un barrio cercano días después.

Beyoncé hizo historia y cambió el nombre.

En 2018, Beyoncé se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ser cabeza de cartel. Su presentación fue tan monumental, con una banda de marcha y más de 100 bailarines, que ese año el festival fue apodado popularmente como «Beychella».

La resurrección de Tupac.

En 2012, el festival dejó al mundo boquiabierto al presentar un holograma de Tupac Shakur, fallecido en 1996, actuando junto a Snoop Dogg y Dr. Dre. Fue una de las primeras veces que esta tecnología se usó de forma tan realista en un concierto en vivo.

No se puede beber alcohol mientras ves a las bandas.

A diferencia de la mayoría de los festivales, en Coachella el consumo de alcohol está estrictamente limitado a áreas cercadas y específicas (Beer Gardens). No puedes caminar por todo el recinto con una cerveza en la mano; tienes que terminarla dentro de la zona designada para poder salir a ver el escenario principal.

El «Anti-Woodstock».

Cuando Coachella comenzó en 1999, ocurrió solo tres meses después del desastroso y violento Woodstock ’99. Por eso, los organizadores se esforzaron en crear una experiencia de «alto confort», con muchas fuentes de agua gratis, baños limpios y carpas con aire acondicionado para diferenciarse del caos de Woodstock.

Récord de recaudación

En 2017, Coachella se convirtió en el primer festival anual en la historia en recaudar más de 100 millones de dólares en una sola edición. Actualmente, es considerado el festival más rentable de los Estados Unidos.

Este 2026 cumple 25 años.

La edición de este año es la número 25, consolidándose como un cuarto de siglo de influencia cultural. El cartel de este aniversario está liderado por figuras como Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G.