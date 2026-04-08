Colas en Mercadona para comprar las cremas que parecen de lujo: reafirma e hidrata la piel

Ya hace tiempo que cuidarse la piel no es algo que tenga que ver tan sólo, con marcas caras o rutinas imposibles de mantener. Cada vez más gente busca productos que funcionen bien, que sean fáciles de usar y que no obliguen a gastar demasiado. Y ahí es donde Mercadona lleva tiempo encontrando su sitio, sobre todo con algunas de cremas y líneas de cosmética facial.

La última en llamar la atención es la gama Sisbela Reafirm de Deliplus, una línea que combina ingredientes bastante habituales en tratamientos de gama alta con precios mucho más accesibles. No es algo nuevo dentro de la marca, pero sí está generando interés por su enfoque ya que se trata de productos pensados para mejorar la firmeza, la hidratación y la apariencia general de la piel sin complicar demasiado la rutina. Y lo mejor es que se convierte en todo un tratamiento completo, paso a paso, que se adapta a distintas necesidades, pero con una base común centrada en la regeneración y el cuidado diario.

Colas en Mercadona para comprar las cremas que parecen de lujo

La nueva gama de cremas de Mercadona Sisbela Reafirm está diseñada para actuar sobre varios frentes a la vez. No se centra sólo en hidratar o sólo en las arrugas, sino que busca mejorar la piel de forma más global. De este modo, tenemos que referirnos a conceptos como la elasticidad, la luminosidad o la textura. También la regeneración celular, que es uno de los puntos clave en este tipo de productos.

Todo ello con fórmulas que incorporan ingredientes como el silicio orgánico, el ácido hialurónico o complejos que ayudan a mantener la hidratación durante más tiempo y a través de varios productos que se pueden usar de forma conjunta o por separado, según lo que cada persona necesite.

Sérum potenciador

Uno de los productos más destacados es el sérum potenciador regenerador. Es el típico producto que se aplica antes de la crema y que prepara la piel para lo que viene después. Tiene una concentración importante de silicio orgánico y colágeno marino, dos componentes que están muy asociados a la firmeza de la piel. Además, incorpora otros ingredientes como centella asiática o elastina, que ayudan a mejorar la elasticidad y la nutrición.

Está especialmente pensado para pieles que empiezan a notar flacidez, falta de luminosidad o las primeras arrugas. Se aplica con unas gotas sobre el rostro limpio, tanto por la mañana como por la noche, y se absorbe bastante rápido, lo que facilita integrarlo en la rutina diaria.

Crema facial

Si hay un producto que define la línea, probablemente sea la crema revitaliza y reestructura. Es la que se encarga de sellar el tratamiento y aportar esa sensación más completa de hidratación y cuidado. Su fórmula combina ácido hialurónico con un complejo de ARN y ADN, además de silicio orgánico. Esto se traduce, en la práctica, en una piel más hidratada, con mejor aspecto y algo más firme con el uso continuado.

Está pensada para todo tipo de pieles, aunque especialmente para aquellas que notan ya signos de la edad o pérdida de elasticidad. Se puede usar tanto de día como de noche y también en cuello y escote, algo que muchas veces se olvida y que también influye en el resultado final.

Contorno de ojos

El contorno de ojos es siempre un punto delicado dentro de cualquier rutina facial. En este caso, la línea incluye un producto específico que busca actuar sobre arrugas, bolsas y ojeras. Entre sus ingredientes destacan la cafeína y el ginkgo biloba, que ayudan a descongestionar la zona y a mejorar la apariencia de la mirada. También incluye centella asiática, que contribuye a estimular la producción de colágeno.

El efecto que se busca es doble: por un lado, suavizar las líneas de expresión y, por otro, aportar luminosidad para que la mirada parezca más descansada. Se aplica con pequeñas cantidades y con un masaje suave, algo que también influye bastante en el resultado.

Una rutina completa, barata y con buenos ingredientes

Parte del interés que despierta esta línea tiene que ver con sus ingredientes. No son fórmulas simples, sino que incluyen componentes que suelen encontrarse en productos de gama más alta. El silicio orgánico, por ejemplo, está relacionado con la producción de colágeno y elastina. El ácido hialurónico es clave para la hidratación, y los complejos que favorecen la regeneración celular son habituales en tratamientos más avanzados.

La diferencia, en este caso, está en el precio. Los productos se mueven en una franja bastante asequible, lo que permite probar una rutina más completa sin hacer un gran desembolso. El sérum y la crema cuestan 5 euros cada uno, mientras que el contorno tiene un precio de 4,50 euros.

Más allá del efecto inmediato que puedan tener algunos productos, lo que propone esta línea es una mejora progresiva. No se trata de resultados de un día para otro, sino de constancia. Ese enfoque encaja bastante bien con lo que muchas personas buscan ahora: rutinas sencillas, productos que se puedan usar a diario y resultados que se noten con el tiempo.