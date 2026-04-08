Perles admite que usa «inciensos» y «cosas de la suerte» pero niega el amarre a Ábalos: «Soy religiosa»

Carolina Perles, ex mujer de José Luis Ábalos, ha admitido este miércoles que usa «inciensos» y «cosas de la suerte» para su propia protección espiritual, pero ha negado que le hiciera un amarre amoroso al ex ministro tal y como publicó OKDIARIO. «No voy a entrar en eso porque me parece tan ridículo…», ha dicho.

Perles ha argumentado que es «religiosa practicante» como impedimento para usar un hechizo o encantamiento que sujete la voluntad de otra persona, aunque ha reconocido que utiliza instrumentos esotéricos para la buena fortuna. «Dudo mucho que eso venga de Ábalos. Y si viene, pues será otra manera de querer desacreditarme porque, ciertamente, quien me conoce sabe que soy religiosa practicante», ha señalado.

Durante El programa de Ana Rosa en Telecinco, la ex mujer del que fuera ministro de Transportes ha defendido que su credibilidad está demostrada y que no hace falta que la intenten descalificar para tratar de manchar su reputación. «Mi credibilidad se ha demostrado con el tiempo y gracias a una persona a la que jamás pensé que le tuviera que agradecer algo. A Koldo obvio», ha dicho.

El amarre

Este medio publicó que José Luis Ábalos encontró un «amarre» debajo de su cama poco antes de divorciarse de su ex mujer Carolina Perles, que era aficionada a pitonisas.

Perles era consumidora de las artes esotéricas y acudía de forma frecuente a tarotistas y supuestas adivinas. Les trasladaba sus problemas sentimentales dentro del matrimonio y las pitonisas le aconsejaban qué debía hacer.

Fruto de ello surgió el «amarre» que la ex mujer de Ábalos le hizo con el afán de que jamás pudiera alejarse sentimentalmente de ella, según relató el ex ministro a su entorno. Se trata de un hechizo para asegurar que alguien quedase enamorado y sujeto a la voluntad de otra persona. Se utiliza también para evitar que alguien te deje y se bendice con brujería practicada por una pitonisa.

Para hacer un «amarre» hace falta una fotografía y un objeto personal de aquel a quien se quiere controlar. En el caso de Ábalos, él mismo explicó que se encontró en su habitación, bajo la cama, una fotografía suya. El conjuro se produjo en la recta final de su matrimonio.