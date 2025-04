Trump ordena aumentar la presión del agua de las duchas para cuidar su «hermoso cabello»

El segundo mandato de Donald Trump está retratando al presidente de Estados Unidos como un presidente de lo más activo y, entre llamada y llamada de líderes que «le besan el culo» para negociar los aranceles, el magnate ha sacado tiempo para ordenar el aumento de la presión del agua de la ducha porque le gusta «cuidar su hermoso cabello». El líder republicano detesta perder tanto tiempo en ello: «Tengo que estar de pie en la ducha 15 minutos hasta que se moja».

El presidente de EEUU ha firmado este miércoles un decreto con el que levantar las restricciones a la cantidad de agua que los ciudadanos pueden usar en las duchas. Con ello, Trump quiere que «las duchas vuelvan a ser geniales».

Justo antes de firmar la orden ejecutiva, el magnate ha aclarado qué le ha impulsado a tomar esta decisión: «Me gusta ducharme bien para cuidar mi hermoso cabello. Tengo que estar de pie en la ducha 15 minutos hasta que se moja. Es ridículo».

El decreto deroga la norma federal en materia de eficiencia, vigente durante los mandatos de Barack Obama (2009-2017) y Joe Biden (2021-2025), que limita el caudal de cada cabezal de ducha a 9 litros de agua por minuto. Con él, se exige a Chris Wright, secretario de Energía, que rescinda la norma, revocación que será efectiva 30 días después de su publicación.

La presión del agua no es un tema nuevo en el discurso de Donald Trump, que ya se quejó durante la campaña electoral de la escasa cantidad que ofrecía el cabezal de la ducha y de otras regulaciones medioambientales de los demócratas relacionadas con inodoros o grifos.

Antes de la firma del decreto este miércoles, ha clamado también porque actualmente el agua sale en la ducha «por goteo», algo molesto para gente que disfruta del momento del aseo personal tanto como él: «En mi caso, me gusta darme una buena ducha». «Las duchas estadounidenses serán grandes otra vez», ha dicho, con una clara referencia a su lema de campaña, Make America Great Again (Hagamos América grande otra vez).

La Casa Blanca ha trasladado que el decreto «libera a los estadounidense de las regulaciones excesivas que convierten un objeto casero básico en una pesadilla burocrática», al poner fin a la «guerra de Obama-Biden contra las duchas».

🚨President Trump signs an Executive Order to end the overregulation on water pressure and end the war on showers.

Make America’s Showers Great Again! pic.twitter.com/ijVW7uSNsw

— The White House (@WhiteHouse) April 9, 2025