Trump dice que Putin «ha aceptado» dejar de bombardear Ucrania durante una semana en medio del duro invierno

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado este jueves que ha hablado con Vladímir Putin, presidente de Rusia, para pedirle que deje de bombardear Ucrania durante una semana. El líder republicano se ha puesto en contacto con su homólogo en Moscú en un intento de que cese sus ataques a infraestructuras civiles ucranianas mientras las extremas condiciones climáticas del invierno golpean el país. De acuerdo con Trump, Putin ha aceptado.

«Debido al frío extremo, le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana. Y ha accedido. Ha sido muy agradable», ha asegurado Trump durante una reunión del gabinete retransmitida por la Casa Blanca. El presidente estadounidense también se ha jactado de que «mucha gente» le insistió en que «no desperdiciara la llamada», porque «no iban a conseguirlo», pero finalmente Putin ha aceptado la petición de Trump.

«Y ha aceptado. Y estamos muy contentos de que lo hayan hecho. Porque no necesitan misiles llegando a sus pueblos y ciudades», ha dicho Trump. El republicano también ha asegurado que las autoridades ucranianas «casi ni se lo creían» cuando se les ha informado al respecto, pero que «estaban muy contento porque están pasando por una situación muy difícil». «Es un frío extraordinario, un frío récord. Dicen que nunca ha experimentado un frío así», ha dicho Trump, sobre el duro invierno que está pasando Ucrania en medio del conflicto.

Estados Unidos, Rusia y Ucrania aún negocian las condiciones de un posible plan de paz para poner fin a la guerra. Moscú ha atacado durante meses las infraestructuras energéticas ucranianas, y ahora, en pleno invierno, es cuando los ciudadanos ucranianos más lo notan.

Enviados de los tres países se reunieron en Arabia Saudí en los últimos días para discutir algunos de los puntos más importantes de plan de paz. Una de las medidas más sensibles es la posible concesión del Donbás a Rusia.