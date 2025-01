El recién investido presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido despedir al chef José Andrés como una de sus primeras medidas al llegar a la Casa Blanca. En un post publicado en su red social Truth Social, el republicano ha anunciado que ha tomado la decisión de prescindir del cocinero español por no estar alineado con su «visión de hacer que EEUU vuelva a ser grande».

En concreto, Donald Trump ha desvelado a primera hora de este martes que su «oficina de personal presidencial está activamente en el proceso de identificar y destituir a más de 1.000 personas designadas por el presidente de la Administración anterior (Joe Biden) que no están alineadas» con su «visión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande».

«Que esto sirva como aviso oficial de despido para estas cuatro personas, y muchas más, próximamente: José Andrés del Consejo Presidencial sobre Deportes, Aptitud Física y Nutrición; Mark Milley del Consejo Asesor de Infraestructura Nacional; Brian Hook del Centro Wilson para Académicos y Keisha Lance Bottoms del Consejo de Exportación del Presidente: ¡ESTÁN DESPEDIDOS!», ha defendido el presidente de EEUU.

Our first day in the White House is not over yet! My Presidential Personnel Office is actively in the process of identifying and removing over a thousand Presidential Appointees from the previous Administration, who are not aligned with our vision to Make America Great Again.…

