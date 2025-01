Discurso completo de Donald Trump en su investidura

Donald Trump ha tomado posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos en una investidura única que ha tenido lugar dentro del Capitolio de Washington debido a las bajas temperaturas que marcaban los termómetros hoy, lunes 20 de diciembre.

En su discurso de investidura, Donald Trump ha marcado los puntos que serán prioritarios en su agenda como nuevo presidente de EEUU y se ha reafirmado sobre algunas de las cuestiones que ya trató hace unas semanas como lo referente al Golfo de México y al canal de Panamá.

Discurso de Donald Trump

Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas, muchas gracias. Vicepresidente Vance, Presidente Johnson, Senador Thune, Presidente del Tribunal Supremo Roberts, jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Presidentes Clinton, Bush, Obama, Biden, Vicepresidenta Harris y mis conciudadanos.

La Edad Dorada de América comienza ahora.

A partir de este día, nuestro país florecerá y será respetado nuevamente en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones, y no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más. Durante cada día de la administración Trump, pondré muy sencillamente a Estados Unidos primero. Recuperaremos nuestra soberanía. Nuestra seguridad será restaurada. Las escalas de la justicia serán reequilibradas. Terminará la perversa, violenta e injusta utilización del Departamento de Justicia y de nuestro gobierno como arma. Y nuestra máxima prioridad será crear una nación orgullosa, próspera y libre.

América pronto será más grande, más fuerte y mucho más excepcional que nunca. Regreso a la presidencia confiado y optimista de que estamos al comienzo de una nueva era emocionante de éxito nacional. Una ola de cambio está barriendo el país, la luz del sol está inundando el mundo entero, y Estados Unidos tiene la oportunidad de aprovechar esta ocasión como nunca antes.

Pero primero, debemos ser honestos sobre los desafíos que enfrentamos. Aunque son numerosos, serán aniquilados por este gran impulso que el mundo ahora está presenciando en los Estados Unidos de América.

Hoy, nuestro gobierno enfrenta una crisis de confianza. Durante muchos años, un establecimiento radical y corrupto ha extraído poder y riqueza de nuestros ciudadanos, mientras que los pilares de nuestra sociedad se encuentran rotos y aparentemente en completa decadencia.

Ahora tenemos un gobierno que no puede gestionar ni siquiera una crisis simple en casa, mientras que al mismo tiempo tropieza con un catálogo continuo de eventos catastróficos en el extranjero. No logra proteger a nuestros magníficos ciudadanos estadounidenses que cumplen con la ley, pero brinda santuario y protección a criminales peligrosos, muchos provenientes de prisiones e instituciones mentales que han ingresado ilegalmente a nuestro país desde todo el mundo.

Tenemos un gobierno que ha dado financiamiento ilimitado a la defensa de fronteras extranjeras, pero se niega a defender las fronteras estadounidenses o, más importante, a su propia gente. Nuestro país ya no puede ofrecer servicios básicos en tiempos de emergencia, como se ha mostrado recientemente con la maravillosa gente de Carolina del Norte, tratada tan mal. Y otros estados que aún sufren por un huracán que ocurrió hace muchos meses.

O más recientemente en Los Ángeles, donde seguimos viendo incendios que trágicamente continúan ardiendo desde hace semanas sin siquiera un intento de defensa. Están arrasando casas y comunidades, incluso afectando a algunas de las personas más ricas y poderosas de nuestro país, algunas de las cuales están aquí ahora. Ya no tienen un hogar. Eso es interesante, pero no podemos permitir que esto continúe. Nadie puede hacer algo al respecto. Esto cambiará.

Tenemos un sistema de salud pública que no funciona en tiempos de desastres, sin embargo, se gasta más dinero en él que en cualquier otro país del mundo. Y tenemos un sistema educativo que enseña a nuestros niños a sentirse avergonzados de sí mismos, y en muchos casos a odiar nuestro país a pesar del amor que intentamos desesperadamente brindarles. Todo esto cambiará a partir de hoy, y cambiará muy rápidamente.

Mi reciente elección tiene un mandato para revertir completa y totalmente una traición horrible, y todas estas muchas traiciones que han ocurrido, y devolverle a la gente su fe, su riqueza, su democracia y, de hecho, su libertad.

A partir de este momento, el declive de América ha terminado. Nuestras libertades y el glorioso destino de nuestra nación ya no serán negados, e inmediatamente restauraremos la integridad, competencia y lealtad del gobierno de Estados Unidos. Durante los últimos ocho años, he sido probado y desafiado más que cualquier presidente en nuestra historia de 250 años, y he aprendido mucho en el camino. El viaje para reclamar nuestra república no ha sido fácil, eso se los puedo asegurar.

Aquellos que desean detener nuestra causa han intentado quitarme la libertad e incluso la vida. Hace solo unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, una bala de un asesino pasó por mi oreja. Pero sentí entonces, y creo aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Fui salvado por Dios para hacer a América grande nuevamente. Gracias. Muchas gracias.

Es por eso que cada día, bajo nuestra administración de patriotas estadounidenses, trabajaremos para enfrentar cada crisis con dignidad, poder y fuerza. Actuaremos con propósito y rapidez para devolver la esperanza, la prosperidad, la seguridad y la paz a los ciudadanos de todas las razas, religiones, colores y credos. Para los ciudadanos estadounidenses, el 20 de enero de 2025 es el Día de la Liberación.

Es mi esperanza que nuestra reciente elección presidencial sea recordada como la más grande y trascendental en la historia de nuestro país. Como mostró nuestra victoria, toda la nación se está uniendo rápidamente detrás de nuestra agenda con aumentos dramáticos en el apoyo de prácticamente todos los elementos de nuestra sociedad: jóvenes y mayores, hombres y mujeres, afroamericanos, hispanos, asiáticos, urbanos, suburbanos y rurales, y, muy importante, tuvimos una poderosa victoria en los siete estados clave, y ganamos el voto popular por millones de personas.

A las comunidades negra e hispana, quiero agradecerles por la tremenda muestra de amor y confianza que me han demostrado con su voto. Batimos récords y no lo olvidaré. He escuchado sus voces durante la campaña, y espero trabajar con ustedes en los años por venir. Hoy es el Día de Martin Luther King, y en su honor, será un gran honor, pero en su honor, nos esforzaremos juntos para hacer realidad su sueño. Haremos su sueño realidad. Gracias. Gracias.

La unidad nacional está regresando a América y la confianza y el orgullo están aumentando como nunca antes. En todo lo que hacemos, mi administración estará inspirada por una fuerte búsqueda de la excelencia y el éxito implacable. No olvidaremos nuestro país. No olvidaremos nuestra Constitución y no olvidaremos a nuestro Dios. No podemos hacer eso.

Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones, comenzaremos la completa restauración de América y la revolución del sentido común. Todo se trata de sentido común.

Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Toda entrada ilegal será detenida de inmediato y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron.

Reinstauraremos mi política de permanecer en México. Pondré fin a la práctica de capturar y liberar. Y enviaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país.

Bajo las órdenes que firmé hoy, también designaremos a los carteles como organizaciones terroristas extranjeras. Y al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, dirigiré a nuestro gobierno a utilizar el poder inmenso y completo de la aplicación de la ley federal y estatal para eliminar la presencia de todas las bandas extranjeras y redes criminales que traen un crimen devastador al territorio estadounidense, incluidas nuestras ciudades y centros urbanos. Como Comandante en Jefe, no tengo una responsabilidad más alta que defender a nuestro país de amenazas e invasiones, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Lo haremos a un nivel que nadie ha visto antes.

A continuación, dirigiré a todos los miembros de mi gabinete a movilizar los vastos poderes a su disposición para derrotar lo que fue una inflación récord y reducir rápidamente los costos y precios.

La crisis de inflación fue causada por un gasto excesivo masivo y precios energéticos en aumento, y es por eso que hoy también declararé una emergencia energética nacional. Perforaremos, amigos, perforaremos.

América volverá a ser una nación manufacturera, y tenemos algo que ninguna otra nación manufacturera tendrá jamás: la mayor cantidad de petróleo y gas de cualquier país en la Tierra, y lo usaremos. Reduciremos los precios, llenaremos nuestras reservas estratégicas nuevamente hasta el tope y exportaremos energía estadounidense a todo el mundo.

Volveremos a ser una nación rica, y ese oro líquido bajo nuestros pies nos ayudará a lograrlo.

Con mis acciones de hoy, pondremos fin al New Deal Verde y revocaremos el mandato de vehículos eléctricos, salvando nuestra industria automotriz y cumpliendo mi sagrada promesa a nuestros grandes trabajadores automotrices estadounidenses.

En otras palabras, podrás comprar el auto de tu elección. Construiremos automóviles en América nuevamente a un ritmo que nadie podría haber soñado posible hace solo unos años, y gracias a los trabajadores automotrices de nuestra nación por su inspirador voto de confianza. Hicimos maravillas con su voto.

Inmediatamente comenzaré la reforma de nuestro sistema comercial para proteger a los trabajadores y familias estadounidenses. En lugar de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, impondremos aranceles y gravaremos a los países extranjeros para enriquecer a nuestros ciudadanos.

Para este propósito, estamos estableciendo el Servicio de Ingresos Externos para recaudar todos los aranceles, impuestos y rentas. Serán enormes cantidades de dinero que entrarán en nuestro tesoro provenientes de fuentes extranjeras. El Sueño Americano pronto estará de regreso y prosperando como nunca antes.