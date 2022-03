El cargo que demuestra la confianza de Joe Biden en José Andrés

El chef José Andrés da un paso importante en su trayectoria. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido un comunicado en el que le nombra copresidente del Consejo asesor de deporte, fitness y nutrición. Así lo han confirmado fuentes oficiales de la Casa Blanca. José Andrés estará al cargo de este organismo, que se encarga de asesorar al Presidente en materia de alimentación saludable y actividad física. Además, según el comunicado, esta institución tiene la intención de promover a partir de ahora un nuevo enfoque relacionado con la salud mental.

En el texto, se recalca la labor de José Andrés, a quien se define como uno de los cocineros más reconocidos a nivel internacional. De hecho, el asturiano fue nombrado en 2012 y en 2018 como una de las cien personas más influyentes del mundo según la revista Time y en 2015, el entonces presidente Barack Obama le condecoró con la Medalla Nacional de Humanidades.

Además de su faceta como chef, si hay algo que ha definido a José Andrés es su espíritu solidario. En el año 2010 fundó la ONG World Central Kitchen, gracias a la cual ha ayudado a muchas personas en todo el mundo, por ejemplo, a Puerto Rico tras el paso del huracán María, cuando repartió casi cuatro millones de comidas. De la misma manera, ha estado muy implicado en tareas de ayuda durante la pandemia, donó el importe de su Premio Princesa de Asturias a los afectados por el volcán de La Palma y ahora se encuentra ayudando a los refugiados de Ucrania.

Hace unos días, compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje desde el país: “gente del mundo, al igual que vosotros estoy angustiado viendo cómo atacan a Ucrania. Debemos unirnos para hacer el bien. En un momento en el que deberíamos estar celebrando la vida, aquí hay personas que creen que son mejores que nadie. Es el momento de que empecemos a alzar nuestras voces cada vez que veamos acciones que no están justificadas”, comentaba el chef, con dificultades para contener las lágrimas ante la complicada situación.

People of the World… I’m back in Poland at the Medyka border with Ukraine! Almost a month since the invasion started & @WCKitchen has served over 2 Million meals—now reaching 200,000 every day. Our team here is cooking non-stop as families arrive on buses… #ChefsForUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/95aUT4piPV

— José Andrés (@chefjoseandres) March 23, 2022