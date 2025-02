Trump da un plazo de 30 días para expulsar a todo el personal transgénero del Ejército

El Gobierno de Estados Unidos presidido por Donald Trump ha anunciado este jueves que expulsará a todo el personal transgénero de su Ejército en un plazo de 30 días, a excepción de aquellos que reciban un permiso en el marco de la nueva política del Pentágono, la cual se ceñirá al «interés gubernamental».

Ha sido el propio departamento de Defensa estadounidense el que ha indicado en un comunicado que «todos los miembros del servicio militar que hayan sido diagnosticados o presenten síntomas de disforia de género serán retirados del servicio». «Los casos se analizarán uno a uno de cara a posibles exenciones, siempre y cuando se cumplan los nuevos requisitos establecidos por el Gobierno», recoge el texto, que establece que el Departamento de Defensa «solo reconoce dos sexos: masculino y femenino».

El escrito continúa de la siguiente manera: «El sexo del individuo es inmutable y no cambia a lo largo de su vida. Todos los miembros del Ejército servirán de acuerdo a su sexo».

The Pentagon has issued its formal guidance for currently serving transgender members of the military.

