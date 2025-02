Macron habla por teléfono con Trump minutos antes de la reunión de líderes europeos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha hablado este lunes por teléfono con el líder de Estados Unidos, Donald Trump, antes de recibir en el Palacio del Elíseo de París a un grupo de líderes europeos citados a una reunión de urgencia para tratar la situación de Ucrania ante los últimos esfuerzos diplomáticos de Washington.

A la reunión de líderes europeos acudirán, además de Emmanuel Macron, los jefes de Gobierno de España, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia, Países Bajos y Dinamarca. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, máximo responsable del Consejo Europeo, también acuden a la cita, como también Mark Rutte, secretario general de la OTAN.

Esta reunión se produce un día antes de el encuentro que tendrá lugar entre los gobiernos de Estados Unidos y Rusia, que se han citado el martes en Arabia Saudí en pos de una primera toma de contacto contacto directa tras los esfuerzos diplomáticos lanzados por Donald Trump. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, ha avisado ya de que Kiev no estará presente y, por tanto, no acatará ninguna conclusión directa salida de esta reunión.

Reunión de urgencia por Ucrania

Macron ha convocado este lunes a todos los líderes europeos a mantener «una reunión especial» en la que se discutirá sobre la Guerra de Ucrania, en relación a las últimas negociaciones mantenidas entre los líderes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Emmanuel Macron. El encuentro se produce después de que los distintos presidentes europeos intentaran convencer a Trump de no apresurarse en las negociaciones de paz con Rusia.

El presidente de Francia ha organizado «una reunión informal que comenzará la tarde de hoy», que contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acompañando a los mandatarios.

Pedro Sánchez, en representación del Gobierno de España, también estará en una reunión a la que están convocados el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro británico, Keri Starmer, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

Zelenski se enfrenta a EEUU y Rusia

Por su parte, el máximo mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no reconocerá las conclusiones de la reunión entre Rusia y Estados Unidos que acogerá Arabia Saudí, un encuentro al que no ha sido invitado Ucrania. «Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados», ha manifestado el presidente.

«No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros, sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos», ha añadido Zelenski, quien ha limitado ese futuro encuentro en Riad, la capital saudí, a una cuestión bilateral entre Washington y Moscú, según recoge la agencia Ukrinform.