Troleo nivel dios: la familia entera de Tim Walz, número 2 de la vicepresidenta Kamala Harris, ha anunciado que votará al ex presidente Donald Trump, candidato republicano, en las elecciones presidenciales del 5 noviembre este miércoles a través de una foto, que se ha hecho viral, publicada en redes sociales por el conocido granjero de Nebraska Charles W. Herbster, ex consejero de Donald Trump. En la imagen, aparecen los familiares de Tim Walz en el porche de su casa de Nebraska, con una camiseta en la que se puede leer: «Los Walz por Trump». Detrás tienen además una bandera: «Donald Trump -2024- recuperamos América», en referencia a los cuatro años de la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. La campaña Harris-Walz de momento ha evitado hacer comentarios.

En la imagen que ha publicado en redes sociales, Charles W. Herbster, granjero de Nebraska y aliado de Trump, se puede leer debajo: «La familia de Tim Walz en Nebraska quiere que sepan algo…», y a continuación se puede ver la imagen citada. Cuestionado por la autenticidad de la imagen, ante rumores de que podía haber sido generado por inteligencia artificial, Herbster ha explicado que los familiares que salen en la foto son de parte del padre de Walz, la cual en un principio fue compartida por la familia. Entonces, cuando la vio, Herbster les pidió permiso para compartirla en redes sociales, a lo que la familia accedió.

Por después, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, candidato republicano, también ha compartido esta imagen en redes sociales, donde se puede ver a toda la familia de Tim Walz de Nebraska: «Es un gran honor», han señalado Donald Trump después de saber que la familia de Walz le va a votar.

Tim Walz’s family back in Nebraska wants you to know something…@realDonaldTrump @JDVance #SaveAmerica🇺🇸 pic.twitter.com/zp08nuKAun

— Charles W. Herbster (@CWHerbster) September 4, 2024