Se ha cumplido la premonición que el propio Alec Baldwin hizo en 2017. El actor estadounidense ha matado accidentalmente a una mujer y ha herido a un hombre durante el rodaje de la película de western ‘Rust’ en Estados Unidos. Hace cuatro años, el también productor comentó el asesinato de un hombre a sangre fría por un policía preguntándose en sus redes sociales «cómo se debe sentir matar a alguien injustamente». Ahora él tiene que enfrentarse a esa terrible pregunta.

El comentario que Baldwin hizo en Twitter el 23 de septiembre de 2017 se está volviendo completamente viral. Los internautas no dejan de compartirlo por lo premonitorio que se ha vuelto en las últimas horas. El actor criticaba que un policía matara a sangre fría a un joven frente a una tienda. «Me pregunto cómo se debe sentir matar a alguien injustamente», dijo con ironía.

I wonder how it must feel to wrongfully kill someone…https://t.co/WE6QsAAXGI

— AlecBaldwin (@AlecBaldwln____) September 23, 2017