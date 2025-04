Un terremoto de magnitud 6.2 azota Estambul y varias provincias turcas

Un terremoto de magnitud 6.2 en la escala abierta de Richter ha azotado este miércoles la capital de Turquía, Estambul, y otras provincias situadas en los alrededores de la ciudad. Después del primer temblor, miles de personas salieron a las calles en numerosos distritos de Estambul, alarmadas por la fuerza del movimiento sísmico. Por el momento, no se han reportado informaciones sobre víctimas o heridos por este sismo.

Tras el terremoto, la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) turca, dependiente del Ministerio del Interior, ha señalado a través de su cuenta en la red social X que el epicentro ha estado situado en el mar de Mármara, frente a Silivri, con el hipocentro ubicado a unos 6.9 kilómetros de profundidad.

El Instituto de Observación e Investigación de Terremotos de Kandilli (KRDAE) también ha indicado en su página web que la magnitud del terremoto ha sido de 6.1 y ha agregado que el seísmo se ha visto precedido por varios temblores, incluido uno de magnitud 4 en la escala abierta de Richter.

Por su parte, el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, ha afirmado tras el terremoto de magnitud 6,2 que «todos los equipos de la AFAD y las instituciones relevantes han iniciado inspecciones de campo», antes de afirmar que el seísmo «ha sido notado en las provincias de los alrededores».

«Un terremoto de magnitud 6.2 se produjo en Silivri, Mar de Mármara, Estambul. En relación con el terremoto que también se sintió en las provincias circundantes, AFAD y todos los equipos de nuestras instituciones competentes han iniciado exploraciones de campo. Ofrezco mis mejores deseos a nuestros ciudadanos afectados por el terremoto. Que Dios proteja a nuestro país y a nuestra nación de los desastres», indica el ministro a través de su perfil de X (anteriormente conocido como Twitter).

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL

‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.

The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM

— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025