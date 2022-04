Rusia dice que su invasión sobre Ucrania busca «desnazificar» el territorio. Pero la misión de sus tropas parece otra. Al menos de algunos de los soldados que han sido cazados saqueando propiedades de ucranianos: camiones militares cargados de lavadoras, militares rusos grabados en mientras enviaban televisiones y patinetes por mensajería, soldados rusos abatidos que iban cargados de joyas… Hasta un joven ha conseguido localizar los auriculares de su iPhone, desaparecidos tras un asalto ruso a su vivienda: ahora están en Bielorrusia, seguramente en manos del soldado que se los robó antes de abandonar el país.

Los militares rusos están abandonando en suelo ucraniano cientos de carros de combate, camiones y todo tipo de material militar por valor de miles de millones de euros. Pérdidas económicas casi imposibles de cuantificar para el Kremlin. Sin embargo, algunos parecen empeñados en salir de la guerra con una pequeña fortuna a base de saqueos.

En los primeros días de la invasión, algunos militares rusos fueron captados asaltando un gallinero. Pero con el paso de las semanas, los saqueos han ido más allá, llegando a denunciarse hasta el robo de vehículos civiles. El pasado 2 de abril, las redes descubrieron tres lavadoras a bordo de un camión militar ruso que no había conseguido cruzar la frontera con Bielorrusia.

The sad remains of three washing machines that were destroyed during a failed Russian extraction mission in Ukraine. May they wash in peace. pic.twitter.com/fMySfycaJS — Oryx (@oryxspioenkop) April 2, 2022

Los que sí han conseguido cruzar la frontera de Ucrania con Bielorrusia llevando a cuestas su botín buscan cómo enviarlo a casa. De hecho, un grupo de militares rusos ha sido grabado en una oficina de paquetería de la ciudad fronteriza de Mazyr, facturando todo tipo de bienes: ropa, pequeños electrodomésticos, televisiones, equipos de sonido y hasta patinetes eléctricos. Hasta tres horas de grabación han terminado subidas en YouTube, en las que se ve el trasiego de los soldados rusos empaquetando objetos entre muestras de jolgorio.

La indignación ucraniana ante estas muestras de saqueo ha llegado a tal punto que ya se han hecho memes y mofas sobre los robos rusos. Uno de los más populares explica cómo hacer una trampa para capturar soldados rusos con una lavadora de cebo.

Dinero y joyas

Los saqueadores rusos también han sido descubiertos robando joyas y dinero. No es complicado encontrar en las redes de Telegram vídeos y fotografías de soldados rusos abatidos que, al ser registrados sus cuerpos, llevaban encima fajos de billetes de moneda ucraniana, anillos, pendientes y cadenas de oro.

❗️The General Staff of the Armed Forces of Ukraine showed a photo of one of the Russian invaders, who wasn’t able to deliver the loot: «the armed forces of the Russian Federation are just an assemblage of looters, nonentities and war criminals.» pic.twitter.com/jcLqfbqeVM — Brian 👨‍👦 (@brianmcarsales) March 31, 2022

Pero entre los casos más sorprendentes que se han registrado en las últimas semanas se encuentra el de un joven residente en la ciudad de Zhytomir. Tras el asalto ruso a la ciudad, comprobó que en su vivienda faltaban varios artículos. Entre ellos, unos auriculares AirPods, cuyo valor asciende a 200 euros y que se utilizan con los teléfonos iPhone.

Estos dispositivos permiten, en caso de extravío o robo, buscar su ubicación mediante una aplicación informática. Y es precisamente lo que hizo: una primera búsqueda reveló que los AirPods estaban en una autopista de salida de Ucrania. La siguiente le confirmó que estaban en Bielorrusia. Seguramente en el bolsillo de uno de los militares rusos que asaltaron su vivienda.