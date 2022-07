Rishi Sunak quiere sustituir al ‘premier’ Johnson y sus escándalos por una etapa sin «cuento de hadas»

La carrera para suceder a Boris Johnson como líder del Partido Conservador de Reino Unido y, por extensión, como primer ministro ha sumado este viernes su primer gran nombre, el del ex ministro de Finanzas Rishi Sunak. Y, lo ha hecho a lo grande, a través de un vídeo en el que narra su historia personal de inmigrante porque, como explica, «la familia lo es todo para mí» e insiste en que no será un candidato que ofrezca “cuentos de hadas reconfortantes”.

El ex ministro de Finanzas dimitió del cargo el martes, en una acción coordinada con el entonces titular de Sanidad, Sajid Javid, que desencadenó una cascada de decenas de dimisiones en los dos días posteriores, hasta que Johnson terminó compareciendo ante las puertas de Downing Street para anunciar que no seguiría como líder del partido y, por tanto, como primer ministro.

I’m standing to be the next leader of the Conservative Party and your Prime Minister.

Let’s restore trust, rebuild the economy and reunite the country. #Ready4Rishi

Sign up 👉 https://t.co/KKucZTV7N1 pic.twitter.com/LldqjLRSgF

— Ready For Rishi (@RishiSunak) July 8, 2022