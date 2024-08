Ridículo de J. D. Vance con una empleada de una tienda de donuts: «A mí no me grabes»

Ridículo de J. D. Vance con una empleada de una tienda de donuts este jueves por la tarde en Georgia: «A mí no me grabes». El vídeo de cómo la empleada de una tienda de donuts humilla al compañero de ticket del ex presidente Donald Trump, candidato republicano, se ha hecho viral este viernes en redes sociales, mientras la prensa liberal de Estados Unidos se ha mofado del senador de Ohio.

El candidato republicano a la vicepresidencia hizo una parada en Holt’s Sweet Shop en Valdosta (Georgia) el jueves, durante su visita a la ciudad para un acto de campaña. Este estado se marca en rojo por los estrategas de ambos partidos al ser uno de los indecisos que tienen la clave para hacerse con la Casa Blanca. Trump y Kamala Harris saben que la carrera depende de siete estados: Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte y Georgia, de tradición republicana. En cambio, el presidente Joe Biden ganó a Trump en 2020 por 11.779 votos.

En un vídeo compartido en las redes sociales, se puede ver al senador de Ohio, rodeado de cámaras y periodistas mientras pedía donuts en la tienda durante un encuentro desagradable con la empleada.

Como se puede ver, Vance fue amable desde el principio. Sin embargo, la élite liberal ha utilizado la parada de Trump para reírse de él. Unos le acusan de no saber pedir donuts, ya que los de canela no van glaseados y otros de que nunca ha estado en una tienda de donut:

J. D. Vance: Gracias por dejarnos entrar.

Trabajadora 1: Sí, señor. Supongo.

J. D. Vance: Lo siento, cariño… Ella no quiere salir en la película, chicos, así que dejadla fuera de todo. Te lo agradezco. Soy J. D. Vance. Soy su vicepresidente. Me alegro de verla.

Trabajadora 1: Vale.

JD Vance had a very awkward visit to a donut shop in Georgia earlier. Trust us, it’s worse than you even think. pic.twitter.com/Fnohh0bKUf

— MeidasTouch (@MeidasTouch) August 22, 2024