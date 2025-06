Ramesh, el único superviviente del vuelo de Air India que salió andando del avión tras el accidente

El avión, que transportaba 242 pasajeros (entre ellos 53 ciudadanos británicos), se precipitó contra una zona residencial de Gujarat, dejando imágenes devastadoras con restos del aparato esparcidos por todo el vecindario.

Sin embargo, lo que parecía una tragedia sin paliativos se convirtió en algo completamente inesperado cuando las redes sociales comenzaron a hacerse eco de un caso que desafía toda lógica: un hombre había sobrevivido al impacto y, además, había salido andando de entre los restos del avión.

El protagonista de lo que ya se califica como «un milagro» en las redes sociales es Viswashkumar Ramesh, un ciudadano británico de origen indio de 40 años que lleva dos décadas residiendo en Londres. Su historia de supervivencia está dando la vuelta al mundo y convirtiéndose en viral por razones obvias.

Ramesh había viajado a la India para visitar a sus familiares, acompañado de su hermano, quien también viajaba en el fatídico vuelo y del que, por el momento, no se tienen noticias. Una circunstancia que añade drama personal a una tragedia ya de por sí devastadora.

En declaraciones al Daily Mail, Viswashkumar Ramesh ha relatado con todo tipo de detalles los momentos de terror que vivió desde el asiento 11A del vuelo 171:

«Treinta segundos después del despegue, se escuchó un fuerte ruido y el avión se estrelló. Todo sucedió rapidísimo», explicó el hombre, que aún se encuentra bajo shock por lo vivido.

Pero lo más impactante de su relato llega cuando describe el momento posterior al accidente: «Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Tenía miedo. Me levanté y corrí… Había restos del avión por todos lados. Alguien me agarró, me metió en una ambulancia y me llevaron al hospital».

Actualmente, Viswashkumar se encuentra bajo estricta supervisión médica en un hospital de la zona. Aunque presenta diversas contusiones y hematomas repartidos por todo el cuerpo, los médicos confirman que el hombre se encuentra «lúcido y estable».

Su supervivencia ha sido calificada por los expertos como algo prácticamente imposible, teniendo en cuenta las circunstancias del accidente y la devastación total que se produjo en el lugar del siniestro.