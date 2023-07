Radicales ecologistas proyectan «un reloj climático» en el Cristo Redentor de Brasil

Un grupo de de ecologistas radicales proyectaron el pasado domingo un reloj climático en el Cristo Redentor de Río de Janeiro que indica el tiempo que queda para detener el fin del mundo provocado por un aumento de la temperatura de la Tierra. Según el Instituto Talanoa, la organización que ha llevado a cabo la iniciativa, este cronómetro trata de dar una mayor visibilidad a este problema ecológico. «Significa que si la tasa de emisión continúa aumentando, se acelerará, el reloj correrá más rápido. Por otro lado, si logramos reducir las emisiones, este reloj comenzará a funcionar más lentamente”, dijo Natalie Unterstell, presidenta del Instituto.

Según explica la organización climática, «cuando se hizo el cálculo en 2015, estábamos en un ritmo de emisiones donde los científicos dijeron que tendríamos hasta 2030 para tratar de mantenernos dentro del límite de 1.5 grados centígrados».

En este sentido, la presidenta del Instituto Talanoa afirmó a la agencia de noticias Agencia Brasil que «es tarde y no tenemos tiempo que perder». «Es hora de alinear completamente las políticas y las decisiones privadas con este imperativo de reducir las emisiones de carbono y garantizar la seguridad climática para todos». Unterstell aclaró que el reloj no es un reloj, «no dice qué hora es», sino un «reloj climático». «Lo más importante es que el mensaje del reloj resuene en muchas personas», continuó.

Los activistas afirman que el reloj seguirá avanzando y que cuando llegue a cero significa que se avecina un apocalipsis climático. «Todo el presupuesto de carbono se agotará y la probabilidad de impactos climáticos globales devastadores será muy alta».

Asimismo, estos activistas del afirman en su página web que el mundo se encuentra en una «emergencia climática» debido a las emisiones de carbono actuales y que, «respaldado por la ciencia más reciente, el reloj climático nos dice qué debemos hacer y cuándo».

CRISIS CLIMÁTICA

Patrick Albert Moore, cofundador y ex presidente de Greenpeace en Canadá, afirmó durante una entrevista que toda la información negativa que se transmite a los políticos sobre el cambio climático es «para generar miedo en el público y para controlar a la población». Además el canadiense criticó al movimiento ecologista al decir que «hay que tener un sentido del tiempo diferente al de volver a 1850», en referencia a eliminar completamente los combustibles fósiles.

Según Moore esta idea «es una completa tontería» y que está siendo perpetrada por los políticos que quieren «una historia de miedo para obtener el voto». En este sentido el ex de Greenpeace también criticó el sistema de de subvenciones universitarias en Estados Unidos afirmando que el 80% de la investigación científica está en las universidades y que si estas no están del lado de «la historia del miedo» no obtienen ninguna subvención pública. «No sólo eso sino que sus compañeros investigadores los condenaran al ostracismo si hacen algo para contrarrestar la narrativa generalmente aceptada sobre el cambio climático».

Asimismo, Moore comparó el supuesto control ejercido por los gobiernos mediante la pandemia del Covid con el cambio climático. «Es una situación totalmente diferente. Pero hicieron todo lo posible para asustarnos durante Covid en lugar de darnos esperanza. Y nos denigraron a nosotros y a nuestros hijos», denunció.