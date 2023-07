Un británico patea a un activista climático que estaba bloqueando una carretera de Londres

Un grupo de ecologistas radicales han cortado este miércoles varias calles en Londres para protestar contra el uso de los combustibles fósiles. Los activistas, que se hacen llamar Just Stop Oil, causaron interrupciones en los barrios de Victoria, Vauxhall, Charing Cross, Marylebone, Holborn, Bow y Westminster. Según cuenta la misma organización, las marchas provocaron una variedad de reacciones en la ciudadanía, con el apoyo de algunos simpatizantes y también la hostilidad de varios peatones y conductores.

En este sentido, un video donde un británico se enfrenta con uno de estos ecologistas se ha hecho viral en redes sociales donde cuenta ya con más de 150.000 visualizaciones. La grabación muestra como el hombre sale airado de un coche mientras los radicales siguen interrumpiendo el tráfico en mitad de una calle londinense. Acto seguido se acerca a un activista y le agrede tirándolo al suelo para luego darle una patada en la cabeza. La web del grupo contra el cambio climático ha publicado declaraciones del afectado que ha dicho que «no siente rencor». «No le he dicho nada a la policía y no planeo hacerlo, pero me temo que la policía podría perseguir a este hombre. No siento rencor ni mala voluntad contra él. Es una situación difícil para cualquiera y seguramente creará frustración. Puedo decir que, por el hecho de que acababa de tener un accidente automovilístico, estaba muy estresado», declaró el agredido.

Otros casos

Este tipo de casos en los que un grupo de ecologistas corta el tráfico no son aislados. El pasado mes de junio este medio publicó como un grupo de activistas climáticos trataba de cortar una autopista en la ciudad de Zurich, Suiza. Este hecho provocó que un conductor se bajase de su coche y empujase a uno de los activistas hasta un lado de la calzada para liberar el tráfico. Ahora bien, uno de ellos se quitó la mochila y colocándose en posición de karateca se propuso enfrentarse al conductor sin éxito. Finalmente el radical se dió por vencido después de que el indignado automovilista le diera un manotazo. Tras esto les arrancó la pancarta de las manos y regresó a su vehículo.

El video del enfrentamiento despertó el interés en los usuarios de las redes sociales de España que se mofaron del comportamiento del «ecokarateca». «Vamos a cortar esta carretera que sé kung fu», escribió un internauta en tono de burla. Otro se refirió a la humillación del manotazo del conductor al radical para apartarlo de la carretera. «Qué fantasía. La humillación de la torta en la mano es insuperable, como a un niño tonto», dijo.

«vamos a cortar esta carretera que se kun fu» Uh huh.. 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/00DcrQpjar — Bakalaofresco  (@Ant52529536Jose) June 14, 2023