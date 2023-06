Dos ecologistas radicales destrozan un Monet para protestar contra la pérdida de humedales en Suecia

Dos radicales ecologistas han destrozado un cuadro del pintor francés Claude Monet en el Museo Nacional de Estocolmo para protestar por la situación sanitaria causada por la pérdida de humedales en Suecia.

Las activistas pertenecen al movimiento contra el cambio climático «Restaurar Humedales», Aterstall Vatmarker en sueco, el cual ha informado en sus redes sociales que dos de sus miembros, tras manchar con pintura roja el cuadro, se han pegado al cristal que protegía la pintura en cuestión, llamada El jardín del artista en Giverny.

«Quieren llamar la atención sobre el hecho de que la crisis climática también es una crisis sanitaria, y que las enfermedades relacionadas con el calor se están convirtiendo en un problema cada vez mayor», ha explicado la portavoz del movimiento, Roxy Farhat, según ha recogido la televisión sueca SVT.

Afortunadamente según ha informado el mismo movimiento radical el cuadro esta «intacto». Además, la televisión pública sueca ha informado que las dos activistas medioambientales, una enfermera y una estudiante de enfermería, han sido detenidas por la Policía.

Por su parte, un portavoz del Museo Nacional, Per Hedstrom, ha afirmado que «el patrimonio cultural tiene un gran valor simbólico y es inaceptable atacarlo o destruirlo, independientemente del propósito». El cuadro de Monet está siendo examinado por los conservadores para ver si ha sufrido daños.

No es la primera vez que sucede un atentado contra obras de arte de este tipo. El pasado mes de octubre este medio informaba que dos miembros de la organización ecologista Just Stop Oil lanzaron dos botes de sopa de tomate al cuadro de ‘Los girasoles’ pintado por Vincent Van Gogh que se exhibe en la National Gallery de Londres. Los dos ecologistas fueron detenidas. A pesar de ello la pintura no resultó dañada, según informó el propio museo.

En esta ocasión, los activistas realizaron esta acción para protestar por «el elevado coste de vida» y para exigir al Gobierno británico que «detenga todos los nuevos proyectos de petróleo y gas». La organización Just Stop Oil reivindicó este incidente en las redes sociales: «¿Vale más el arte que la vida?, ¿Más que la comida?, ¿Más que la justicia? La crisis del coste de vida y la crisis climática están impulsadas por el petróleo y el gas. Gracias a la escalada de los precios del gas, millones de familias británicas no podrán permitirse calentar una lata de sopa este invierno».

🌻🥫 BREAKING: SOUP THROWN ON VAN GOGH’S ‘SUNFLOWERS’ 🥫🌻

🖼 Is art worth more than life? More than food? More than justice?

🛢 The cost of living crisis and climate crisis is driven by oil and gas.#FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance #A22Network #JustStopOil #NoNewOil pic.twitter.com/18T2zSP2ws

