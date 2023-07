Una alemana arrastra del pelo y agrede a una ecologista radical que bloquea una carretera: «¡Levántate!»

El ecologismo radical que ocupa calzadas y que impide circular al tráfico rodado está provocando el hartazgo de la ciudadanía. Ahora bien, a veces surgen situaciones extremas que hacen que tanto peatones como conductores vayan más allá y ataquen violentamente a los activistas. Uno de estos casos ocurrió en Bottrop, un suburbio de Essen en el oeste de Alemania, donde una mujer agarró por el pelo y arrastró por la calle a una ecologista mientras le gritaba. «¡Levántate! ¿Qué te pasa? ¿Estas loca? Mira esta mierda», dijo mientras apartaba a la radical de la calzada para que pudiese circular un camión.

La organización contra el cambio climático que organizó la protesta de Alemania llamada Letzte Generation (Última generación) escribió a través de sus redes sociales que habían sido víctimas de una agresión. «¿Somos nosotros los que debemos ser atacados cuando salimos pacíficamente a las calles para llamar la atención sobre el hecho de que la civilización se está hundiendo en una catástrofe climática? ¿No deberíamos más bien culpar al gobierno que viola la ley y nos envía a todos a un futuro que amenaza la vida?», dijeron.

Este tipo de casos de activistas climáticos que se sientan en una carretera con pancartas reivindicativas se repiten casi cada mes en los distintos países de Europa causando repudio entre los ciudadanos. Un caso parecido al de Alemania ocurrió este mismo miércoles en Londres donde un grupo ecologista cortó varias calles de la capital inglesa. Los activistas, que se hacen llamar Just Stop Oil, causaron interrupciones en los barrios de Victoria, Vauxhall, Charing Cross, Marylebone, Holborn, Bow y Westminster. Según contó la misma organización, las marchas provocaron una variedad de reacciones en la ciudadanía, con el apoyo de algunos simpatizantes y también la hostilidad de varios peatones y conductores.

En este sentido, un video donde un británico se enfrenta con uno de estos ecologistas se hizo viral en redes sociales donde cuenta ya con más de 150.000 visualizaciones. La grabación muestra como el hombre sale airado de un coche mientras los radicales siguen interrumpiendo el tráfico en mitad de una calle londinense. Acto seguido se acerca a un activista y le agrede tirándolo al suelo para luego darle una patada en la cabeza. La web del grupo contra el cambio climático ha publicado declaraciones del afectado que ha dicho que «no siente rencor». «No le he dicho nada a la policía y no planeo hacerlo, pero me temo que la policía podría perseguir a este hombre. No siento rencor ni mala voluntad contra él. Es una situación difícil para cualquiera y seguramente creará frustración. Puedo decir que, por el hecho de que acababa de tener un accidente automovilístico, estaba muy estresado», declaró el agredido.

Just Stop Oil activist is punched to the floor and kicked on the ground after they ‘caused pregnant woman to crash her car’ – DailyMail pic.twitter.com/KtnjLolIU5

— Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) July 19, 2023