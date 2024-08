Por qué Trinidad y Tobago fulminan de su escudo cualquier referencia a España

El país caribeño, Trinidad y Tobago, va a eliminar durante los próximos meses todos los elementos que hacen referencia a España y a Cristóbal Colón. Esta medida no es nueva, ya que en 2022 ya se intentó, cuando un comité se hizo cargo de revisar cómo se enseñaba la historia del país a los alumnos y, a su vez, analizar la influencia extranjera en los símbolos del país.

La modificación del escudo fue anunciada por el primer ministro del país, Keith Rowley, en una convención constitucional especial de su partido en Puerto España, la capital del país. «Vamos a sustituir las tres naves de Colón: la Niña, la Pinta y la Santa María, por el Steelband (tambores tradicionales de Trinidad y Tobago)», confirmó.

In July 2024, the steelpan was officially designated the National Musical Instrument of Trinidad and Tobago. 🎼

