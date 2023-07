Qué está pasando en EEUU: OVNIs y restos biológicos no humanos

Los fenómenos aéreos no identificados (UAP, en sus siglas en inglés) u OVNIs han dado mucho que hablar en los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, donde varias personas han asegurado que hay pruebas y evidencias de su existencia. El último de los descubrimientos, que todavía se está investigando, se basa en el hallazgo de «restos biológicos no humanos».

Esta última revelación viene por parte de un ex oficial de Inteligencia de Estados Unidos, que presentó hace unas semanas una denuncia contra la Administración de Joe Biden por ocultar las pruebas físicas de la existencia de naves extraterrestres. Una denuncia que no pasó desapercibida para los medios locales e internacionales.

David Grusch, de 37 años, decidió el pasado mes de abril denunciar ante el inspector general de Inteligencia y ante la comisión de Inteligencia del Congreso de Estados Unidos que había «proyectos secretos ilegales» que están en posesión de «naves intactas o parcialmente intactas» de origen no humano. Una afirmación que hizo saltar las alarmas, ya que siempre ha habido personas que han asegurado tener conocimiento de la existencia de seres no humanos en la Tierra, incluso, algunos aseguran que han visto OVNIs (Objetos Voladores No Identificados).

«No estamos solos. Lo digo en serio. Estoy aquí sentado, corriendo un gran riesgo personal y un evidente riesgo profesional al hablar con ustedes hoy», dijo Grusch, que añadía:»Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado».

A pesar de que el propio David Grush no ha visto las naves, asegura que sí habló con personas que trabajan en estos proyectos secretos y que le proporcionaron información. Por lo que confirma que ha existido una guerra fría secreta entre diferentes potencias mundiales para investigar estas naves de origen desconocido: «Las recuperaciones de este tipo no se limitan a los Estados Unidos. Es un fenómeno global y, sin embargo, una solución global sigue eludiéndonos», explica.

Pero no es la primera vez que se producen este tipo de afirmaciones, hay otros exfuncionarios y militares que también apoyan su versión, entre ellos Lue Elizondo, que dirigió una oficina del Pentágono entre 2008 y 2017, ha defendido a Grusch en sus redes sociales.

«Conozco a Grusch personalmente y es un tesoro estadounidense. Espero que el sistema reaccione ante él de la misma manera que lo hizo conmigo. Pero no se deje engañar. Él es exactamente quien dice ser. ¡Los estadounidenses y el mundo tienen derecho a saber!», publicó.

