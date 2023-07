Un ex oficial de EE.UU asegura ante el Congreso que su país posee naves espaciales no humanas

Dos oficiales de las Fuerzas armadas de los Estados Unidos han afirmado bajo juramento durante una audiencia en el Capitolio que el Gobierno norteamericano está en posesión de naves espaciales extraterrestres y que tienen restos biológicos no humanos. «¿Cree que nuestro gobierno está en posesión de ovnis?», ha preguntado el Congresista Roberto García al ex oficial de inteligencia David Grusch. «Absolutamente, basado en entrevistar a más de 40 testigos durante cuatro años. Conozco las ubicaciones exactas y esas ubicaciones se proporcionaron al inspector general y algunas a los comités de inteligencia. Hice que las personas con un conocimiento directo proporcionaran información protegida al inspector general», ha respondido Grusch durante el subcomité de Seguridad Nacional, Frontera y Audiencia de Relaciones Exteriores que se ha celebrado este miércoles.

En este mismo sentido, el congresista Burchett le ha preguntado al ex piloto de combate de la Armada, Ryan Graves, como sabía que estos ovnis no eran aviones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Graves ha respondido que esto tenía que ver con el comportamiento de las aeronaves no identificadas. «Vimos que estos objetos estaban en la marca 0.0. Esa es una velocidad aerodinámica cero sobre ciertas partes del suelo. Estos objetos permanecían completamente estacionarios en vientos huracanados de categoría cuatro. Estos mismos objetos luego acelerarían a velocidades supersónicas 1.1, 1.2 mach, y lo harían en comportamientos muy erráticos y rápidos para los que no tenemos una explicación», ha explicado.

Asimismo, otra parlamentaria americana ha vuelto a preguntar a Grusch sobre las naves espaciales, concretamente sobre si habían encontrado los cuerpos de los pilotos de estos ovnis. La respuesta del ex agente de inteligencia ha sido rotunda: «Los restos biológicos vinieron con algunas de estas recuperaciones, sí». ¿Eran restos biológicos humanos o no humanos?», ha insistido. «No humano», ha dicho Grusch sin pestañear.

La congresista ha querido saber «quien en el Gobierno o que agencia, subagencia o que contratistas» deben ser llamados a una próxima audiencia sobre este tema. «Necesitamos llamar para obtener respuestas a estas preguntas, ya sea sobre financiación o que programas están ocurriendo», ha dicho. «Puedo darle una lista específica de testigos cooperativos y hostiles», ha respondido Grusch. «¿Cuando podremos obtener esa lista?», ha preguntado la política. «Con gusto se la proporcionaré después de la audiencia», ha respondido el ex agente de inteligencia.