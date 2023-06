Una prestigiosa universidad de EE.UU define a las lesbianas como «no hombres atraídos por no hombres»

La prestigiosa universidad John Hopkins, que se sitúa en el top 5 de mejores facultades de medicina de EE.UU, publicó un glosario, ahora retirado por la institución, en el que definían a las lesbianas como «no hombres atraídos por no hombres». En centro educativo afirmó que si bien las definiciones anteriores se habían referido a las lesbianas como «mujeres que se sientes atraídas sexualmente por otras mujeres, la definición posterior pretendía incluir a personas «no binarias» que pudieran identificarse como lesbianas.

Ahora bien, a pesar de que la institución eliminase el glosario, muchos usuarios hicieron capturas de las definiciones que compartieron a través de las redes sociales. Estas imágenes del curioso diccionario woke de la universidad provocaron una auténtica tormenta de críticas en las redes hasta el punto de que la propia autora de Harry Potter, J.K. Rowling, escribió un mensaje en su cuenta denunciando un machismo velado en las definiciones. «Hombre: no se necesita definición. No hombre (anteriormente conocido como mujer): un ser definible sólo por referencia al varón. Una ausencia, un vacío donde no hay masculinidad», dijo la escritora.

Man: no definition needed.

Non-man (formerly known as woman):

a being definable only by reference to the male. An absence, a vacuum where there’s no man-ness. pic.twitter.com/cpSaSR2Vfg — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 13, 2023

Asimismo, la candidata republicana a la presidencia de 2024 y ex embajadora de EE.UU ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, calificó la definición de lesbianas como «exasperante». «Esta guerra contra las mujeres tiene que parar. Primero, permitir que los niños biológicos practiquen deportes de niñas. Ahora, definir a una mujer como un “no hombre”. Esto es irritante», ha escrito la política en sus redes sociales.

This war on women has to stop. First, allowing biological boys to play girls’ sports. Now, defining a woman as a “non-man.” This is infuriating. #FightForOurGirls pic.twitter.com/cmChMtVnBu — Nikki Haley (@NikkiHaley) June 14, 2023

La conocida ex tenista, Martina Navratilova, que acumula casi medio millón de seguidores en redes sociales también ha criticado el glosario afirmando que «lesbiana era literalmente la única palabra en inglés que no está ligada a hombre, como en male-female MALE, man-woMAN. ¿Y ahora las lesbianas no son hombres? ¿¡¿Qué?!?».

Lesbian was literally the only word in English language that is not tied to man- as in male- feMALE, man- woMAN. And now lesbians are non men?!? Wtf?!? https://t.co/R3rG2SZh1e — Martina Navratilova (@Martina) June 12, 2023

Por su parte, la universidad dió un comunicado el pasado miércoles en el que la directora de comunicación, Megan Christin, dijo que «el Glosario LGBTQ sirve como una introducción a la gama de identidades y términos que se usan dentro de las comunidades LGBTQ, y no pretende servir como respuestas definitivas sobre cómo todas las personas entienden o usan estos términos». Además anunció que las definiciones se habían retirado de la página web del centro para su revisión.