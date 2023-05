La prensa israelí ha cargado contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al destapar su acción de gobierno de cambiar la ley en España para hacerse con el control del Tribunal Constitucional e intentar tomar la mayoría del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello se produce dos días después de que Sánchez se diera el lujo de grabar un video y se presentara ante la opinión pública israelí como el mayor garante de la democracia y del estado de Derecho del mundo para solicitar la paralización de una reforma judicial del gobierno israelí que ha llevado a la calle a miles de manifestantes de la izquierda.

«Queridos amigos israelíes, nosotros, como miembro de la Internacional Socialista, siempre hemos luchado por la libertad, igualdad, justicia y democracia. Sin embargo, como muchos sabéis, se trata de valores que no podemos dar por sentado y que tenemos que promover y defender a diario. Como tal, ahora como siempre, la Internacional Socialista se solidariza con el pueblo de Israel. Queridos amigos, siempre nos encontraréis en la lucha por la democracia», dijo Sánchez a la multitud congregada en Tel Aviv a través de una pantalla gigante.

Uno de los periódicos de referencia en Israel, The Jerusalem Post, tituló este lunes: «El primer ministro español, contrario a la reforma judicial después de hacer lo mismo en su país». Añadió que Sánchez había sido fuertemente criticado por la clase política israelí tras su apoyo a los manifestantes, cuando él había llevado a cabo una reforma muy parecida en 2022.

Uno de los primeros en reaccionar fue el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen: «para los negacionistas de las reformas, no hay líneas rojas, incluyendo su intento de comprometer la posición internacional de Israel”. Añadió que, «ninguna organización o entidad internacional decidirá en nombre del pueblo israelí y estoy seguro de que la intención de Sánchez no es esa. Como alguien que apoya las reformas, no me cabe duda de que fortalecerán la democracia y el equilibrio del gobierno».

Otro de los medios más leídos en el país, The Times of Israel, hizo alusión a las palabras del presidente del parlamento israelí, Simcha Rothman, quien también atacó a Sánchez por su doble moral: «Hace solo pocos meses que el presidente español disminuyó la mayoría de miembros del parlamento necesarios para nombrar jueces hasta que fue paralizado por el Tribunal Constitucional».

El charco en el que se metió este fin de semana también fue ampliamente contestado en redes sociales por algunos de los líderes de opinión más seguidos del país. Así, el activista de derechos humanos israelí, Arsen Ostrovski, manifestó que «las palabras de Sánchez son totalmente inaceptables, tanto apoyando a los manifestantes como interferir en asuntos internos de Israel. ¿Le gustaría que el gobierno israelí apoyara a los independentistas catalanes?».

El origen del video de Sánchez

Sánchez hizo llegar su mensaje tras solicitárselo el secretario general del partido israelí Meretz, Tomer Reznik y la dirigente socialista del país, Colette Avital. Se da la circunstancia de que Meretz coincide con el PSOE dentro de las filas de la Internacional Socialista pero es un partido sin representación parlamentaria en la Knéset o parlamento israelí. De hecho, su participación en la cámara ha venido a menos desde que en 1999 obtuviera 10 de los 120 escaños existente. Desde entonces no ha obtenido más de seis diputados y en 2021 quedó convertida en una fuerza extraparlamentaria.

Meretz es el equivalente a Podemos en dicho país porque el tradicional partido político de centro izquierda ha sido siempre el Partido Laborista, israelí que en su día perteneció a la Internacional Socialista, pero que la abandonó tras su deriva izquierdista.