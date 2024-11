El Parlamento Europeo aprueba al nuevo Ejecutivo de Von der Leyen con Ribera como vicepresidenta

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles al nuevo Ejecutivo Comunitario de Ursula von der Leyen, una Comisión que iniciará mandato el domingo 1 de diciembre con siete vicepresidencias en su equipo, entre ellas, la ex vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, y la de Cohesión para Raffaele Fitto.

Esta aprobación ha llegado después de una semana llena de difíciles negociaciones con vetos cruzados. El pleno reunido en Estrasburgo (Francia) ha confirmado su luz verde con una ajustada mayoría de 370 votos a favor, 282 en contra y 36 abstenciones.

El equipo de Von der Leyen necesitaba una mayoría simple de los votos emitidos en la sesión para salir adelante, lo que tenía garantizado tras el acuerdo sellado la pasada semana por el Partido Popular Europeo (PPE), los Socialistas y Demócratas (S&D) y los liberales de Renew (RE) para una agenda «proeuropea» en la legislatura. También una mayoría del grupo de los Verdes y parte de los conservadores de ECR (Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos) adelantaron su apoyo.

A falta de que se publique el voto nominal, el Partido Popular y Vox avanzaron que votarían en contra del conjunto de la Comisión por su rechazo a Ribera, mientras que eurodiputados de Sumar, Podemos, BNG, EH Bildu, ERC, Compromís dijeron «rechazar» la vicepresidencia para Fitto.

Por su parte, Von der Leyen ha señalado a través de su perfil de X (anteriormente Twitter) que hoy es un «buen día» para Europa. «Agradezco la confianza depositada en el nuevo Colegio a través de la votación. Ahora reuniré a mi equipo a partir del lunes y nos pondremos manos a la obra», ha informado.

Today is a good day for Europe.

I am thankful for the confidence expressed to the new College through the @Europarl_EN vote.

Now I will gather my team as of Monday. And we will get to work ↓ https://t.co/AusItJ7ge5

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 27, 2024