Pánico en pleno vuelo: captan en vídeo cómo se incendia el motor de un avión en el despegue en Los Ángeles

Se incendia el motor de un Boeing 767 de Delta tras despegar del aeropuerto de Los Ángeles en California. Se ha desatado el pánico en pleno vuelo. Como se pueden ver en las imágenes, han captado en vídeo cómo tiene lugar el incendio del motor de un avión en el despegue en el aeropuerto de Los Ángeles.

El Boeing 767 se dirigía a Atlanta (Georgia) con 226 pasajeros y 9 tripulantes el viernes cuando el motor izquierdo falló en el aire.

El vuelo 446 de Delta aterrizó sin problemas y el avión rodó hasta la puerta de embarque por sí solo, sin señales de incendio en ese momento. No ha habido heridos. Los pasajeros pudieron desembarcar con normalidad.

Las llamas del incendio del avión han provocado momentos de tensión en pleno vuelo: el avión tuvo que regresar de emergencia al aeropuerto tras detectarse llamas en uno de los motores. A bordo viajaban decenas de pasajeros.

El aparato tuvo que regresar de inmediato al aeropuerto tras detectar el problema en el motor derecho, según informaron medios locales y testigos a bordo. Los equipos de emergencia esperaban en pista para asistir a la aeronave a su llegada.

WATCH: Delta Boeing 767 engine bursts into flames after takeoff from LAX airport pic.twitter.com/ASlxjMCGZx

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2025