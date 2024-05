Ocho personas hospitalizadas en Dublín tras las turbulencias de un vuelo procedente de Qatar

Ocho personas han sido hospitalizadas este domingo en Dublín, Irlanda, por las heridas sufridas durante un periodo de turbulencias en un vuelo procedente de Doha, Qatar. En total fueron 12 personas las que resultaron heridas durante el vuelo, seis pasajeros y seis miembros de la tripulación.

Un portavoz del aeropuerto de Dublín indicó que el Boeing 787-9 aterrizó «a tiempo y de forma segura» en el aeropuerto de Dublín, poco antes de las 12:00 horas, después de comenzar a sufrir turbulencias en Turquía. Una vez aterrizaron ya les esperaban los Servicios de Emergencia.

En un comunicado, Qatar Airways, la aerolínea del avión, explicó que «un pequeño número de pasajeros y tripulantes sufrieron heridas leves durante el vuelo y están recibiendo atención médica». «El asunto se someterá a una investigación interna», agregó.

Qatar Airways can confirm that flight QR017 a Boeing B787-9 from Doha to Dublin has landed safely. A small number of passengers and crew sustained minor injuries in flight and are now receiving medical attention. The matter is now subject to an internal investigation. The safety…

Por su parte, el portavoz señaló que «el vuelo de regreso a Doha, el vuelo QR018, está programado para operar con normalidad esta tarde, aunque con retraso», añadió, asegurando que el programa del aeropuerto no se ha visto alterado.

Este suceso se ha producido poco después de que un británico de 73 años muriera y más de 30 pasajeros resultaran heridos cuando un vuelo de Singapore Airlines procedente de Londres sufrió graves turbulencias, lo que le obligó a hacer un aterrizaje de emergencia en Bangkok, Tailandia.

Así lo comunicó la aerolínea singapurense a través de sus redes sociales donde expresó las condolencias pertinentes a la familia del fallecido. «Nuestra prioridad es brindar toda la asistencia posible a todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión. Estamos trabajando con las autoridades locales de Tailandia para brindar la asistencia médica necesaria y enviando un equipo a Bangkok para brindar cualquier asistencia adicional necesaria»,dijeron a la vez que advertían de que proporcionarán actualizaciones periódicas de la situación a través de sus redes sociales.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.

We can confirm that there are injuries and one fatality on…

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024