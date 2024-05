Un muerto y más de 30 heridos en un vuelo entre Londres y Singapur

Un muerto y más de treinta heridos en el vuelo nº SQ321 de Singapore Airlines que volaba desde Londres a Singapur. El terrible hecho sucedió este lunes después de que el aparato, un Boeing 777-300ER, sufriera graves turbulencias en su ruta. Debido a esto el piloto tuvo que aterrizar de emergencia en Bangkok lo que produjo una víctima mortal y decenas de heridos.

Así lo ha comunicado la aerolínea singapurense a través de sus redes sociales donde ha expresado las condolencias pertinentes a la familia del fallecido. «Nuestra prioridad es brindar toda la asistencia posible a todos los pasajeros y tripulantes a bordo del avión. Estamos trabajando con las autoridades locales de Tailandia para brindar la asistencia médica necesaria y enviando un equipo a Bangkok para brindar cualquier asistencia adicional necesaria», han dicho a la vez que advertían de que proporcionarán actualizaciones periódicas de la situación a través de sus redes sociales.

Singapore Airlines flight #SQ321, operating from London (Heathrow) to Singapore on 20 May 2024, encountered severe turbulence en-route. The aircraft diverted to Bangkok and landed at 1545hrs local time on 21 May 2024.

We can confirm that there are injuries and one fatality on…

— Singapore Airlines (@SingaporeAir) May 21, 2024