Nuevo ataque a la flotilla pro-Palestina de Greta Thunberg: un proyectil impacta contra la embarcación

La Global Sumud Flotilla, embarcación encabezada por la activista Greta Thunberg, ha denunciado este miércoles un segundo ataque al navío en las costas de Túnez mientras el barco estaba atracado. El grupo a bordo ha publicado un mensaje a través de las redes sociales en el que ha señalado que estos ataques se producen durante la intensificación de la «agresión israelí contra los palestinos en Gaza» y, además, han vuelto a acusar a las autoridades de Israel de emprender con ellos «un intento orquestado para distraer y descarrilar la misión».

«El 9 de septiembre otro barco de nuestra flota, el Alma, fue atacado por un dron mientras estaba atracado en aguas tunecinas. El barco, que navegaba bajo bandera británica, sufrió daños por fuego en su cubierta superior. El fuego ya ha sido extinguido y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo», ha informado en sus cuentas en redes sociales, después de emitir una primera alerta poco después de la media noche.

«La Global Sumud Flotilla continúa sin desanimarse. Nuestro viaje pacífico para romper el asedio ilegal de Israel sobre Gaza y mostrar nuestra solidaridad inquebrantable con su pueblo sigue adelante con determinación y resolución», han señalado.

🚨 BREAKING: A second assault on the Global Sumud Flotilla within just 48 hours—this time in Tunisian waters. Footage shows an unlit drone releasing an object that ignited the deck of the Alma boat. Experts believe it may have been an incendiary device coated with fuel-soaked… pic.twitter.com/dy7QRYS4Mx — Global Sumud Flotilla (@GlobalSumudFlot) September 10, 2025

Las autoridades tunecinas pusieron en duda la versión de la flotilla, que acusaba a Israel del primer ataque, ya que la Guardia Nacional de Túnez afirmó que la investigación realizada tras el primer incidente no encontró «ningún indicio de ataque externo». Según su versión, el fuego se habría originado en uno de los chalecos salvavidas a causa de un «encendedor o una colilla mal apagada».

A pesar de la explicación oficial, la flotilla insiste en que ambos incidentes son el resultado de «ataques deliberados con drones» y subraya que, de confirmarse, constituirían una «violación de la soberanía tunecina». La relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, presente en el puerto en el momento del primer siniestro, advirtió que estos hechos merecen ser investigados «de forma independiente».