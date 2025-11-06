Al menos 114 muertos y 127 desaparecidos tras el paso del tifón Kalmaegi por Filipinas

Al menos 114 personas han muerto y 127 han desaparecido tras el paso del tifón Kamaelgi por Filipinas, según el último balance oficial difundido este jueves por la Oficina de Defensa Civil (OCD). El temporal ya ha sido catalogado como una «calamidad nacional».

El portavoz adjunto de la OCD, Diego Mariano, ha confirmado que otras 82 personas han resultado heridas, mientras miles más han sido desplazadas de sus hogares. La provincia de Cebú se ha convertido en el epicentro de la tragedia, con 71 víctimas mortales, 69 heridos y 65 desaparecidos, además de graves daños materiales. También se registran fallecidos en las regiones de Negros Occidental y Oriental, así como en Agusan del Sur, en la isla de Mindanao.

Kalmaegi tocó tierra a comienzos de semana con vientos superiores a los 150 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en varias provincias del centro y sur del archipiélago. Las crecidas arrasaron barrios enteros, destruyeron carreteras y puentes, y dejaron sin electricidad a buena parte del país: alrededor de 1.5 millones de hogares (unos siete millones de personas) permanecen sin suministro eléctrico, según el Departamento de Energía.

En Cebú, la región más castigada, los equipos de rescate continúan buscando entre los escombros y el lodo a cientos de desaparecidos. Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran viviendas arrasadas, vehículos apilados por las corrientes y comunidades enteras incomunicadas. En Negros Oriental, un corrimiento de tierra sepultó parcialmente un pequeño poblado, mientras que en Agusan del Sur, un helicóptero militar que participaba en tareas de rescate se estrelló, causando la muerte de seis tripulantes.

DON’T LOOK AWAY! This is Cebu, Philippines, where the death toll from Typhoon Tino (Kalmaegi) has climbed to 92. Homes destroyed. Entire neighbourhoods swept away. These are people like you and me, children, parents, families, their lives changed forever. Why do some disasters… pic.twitter.com/1qcpAtzXdy — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 5, 2025

Calamidad nacional

Ante la gravedad de la situación, el presidente del país, Ferdinand Marcos Jr. anunció la declaración del estado de calamidad nacional, medida que permitirá al Gobierno desbloquear fondos de emergencia y coordinar la ayuda humanitaria con mayor rapidez. «Dada la magnitud y el alcance del desastre, se trata de una calamidad nacional. Esto nos da un acceso más rápido a los fondos de emergencia y a la asistencia internacional», explicó Marcos en un mensaje transmitido por la televisión filipina.

El mandatario ha alertado además de que el país podría enfrentar un nuevo fenómeno meteorológico en los próximos días: la tormenta tropical Fung Wong, conocida localmente como Uwan, que se espera entre en el Área Filipina de Responsabilidad entre el viernes por la noche y la madrugada del sábado. «Habrá entre diez y doce regiones afectadas. Estamos movilizando todos los recursos posibles», añadió