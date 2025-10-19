Alerta máxima en Filipinas: más de 22.000 evacuados por la tormenta tropical ‘Ramil’

Filipinas se enfrenta a una nueva emergencia climática. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres ha confirmado la evacuación de 22.311 personas, aproximadamente 8.000 familias, de las regiones de Calabarzon y Bicolandia ante la inminente llegada de la tormenta tropical Ramil, conocida internacionalmente como Fengshen.

Las autoridades meteorológicas filipinas han lanzado la voz de alarma: la tormenta podría alcanzar vientos de hasta 90 kilómetros por hora y generar un oleaje de hasta dos metros de altura, poniendo en jaque a las zonas costeras más vulnerables del archipiélago.

Bicolandia, la región más castigada

La región de Bicolandia concentra el mayor número de afectados, con más de 20.000 evacuados. Entre ellos destacan los 9.000 habitantes de la isla de Catanduanes, que cuenta con una población total de 270.000 personas, obligados a abandonar sus hogares ante el riesgo de inundaciones severas.

Las imágenes de familias enteras cargando sus pertenencias más básicas y buscando refugio en centros de evacuación se multiplican en las redes sociales, evidenciando la magnitud de una crisis que se repite año tras año en este país del sudeste asiático.

El impacto de Ramil no se limita a las evacuaciones. La infraestructura de transporte marítimo ha colapsado: tres instalaciones portuarias cerradas en la región de Luzón Central, doce en Calabarzon y hasta 26 puertos paralizados en Bicolandia.

Además, ante el peligro que supone la tormenta, más de 3.000 viajeros han visto modificados sus horarios de forma abrupta, mientras que aproximadamente 1.000 buques de carga, seis barcos y siete lanchas motorizadas permanecen retenidos en los puertos, a la espera de que amaine el temporal.

Filipinas es uno de los países más castigados por fenómenos meteorológicos extremos. Cada año, el archipiélago sufre el embate de unas 20 tormentas y tifones, que golpean con especial virulencia las zonas más empobrecidas y densamente pobladas del territorio.

La combinación de una geografía vulnerable, infraestructuras precarias en muchas áreas y la creciente intensidad de los fenómenos climáticos convierte cada temporada de tifones en una carrera contrarreloj para las autoridades filipinas, que deben gestionar evacuaciones masivas con recursos limitados.