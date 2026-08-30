Maduro difunde sus primeras imágenes como preso en la cárcel de Nueva York: «Seguiremos fuertes, Venezuela renacerá»

El narcodictador Nicolás Maduro reaparece tras su detención a principios de año por parte de Estados Unidos y muestra en redes sociales las primeras imágenes desde la cárcel de Nueva York donde se encuentra preso. Maduro fue capturado en Caracas junto a Cilia Flores y trasladado posteriormente a Nueva York.

El venezolano fue arrestado en una «fortaleza» al intentar refugiarse en un búnker y ahora permanece encarcelado mientras es juzgado por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra.

«Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama. Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. Disfruten este pequeño regalo con alegría y esperanza. Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios. Como dice el apóstol Pablo: «Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó’ (Rom 8,37). Seguiremos fuertes, serenos y confiados: Dios está con nosotros. Dios proveerá. Venezuela renacerá. Bendiciones», escribe.