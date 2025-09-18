Macron presentará pruebas científicas y fotografías de su esposa embarazada para demostrar que es mujer

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte, planean presentar pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer. Además, los Macron presentarán la documentación en una demanda por difamación que han interpuesto contra la influencer Candace Owens.

La demanda, interpuesta en un tribunal de Delaware (Estados Unidos), acusa a Owens de difamación por promover, a través de su pódcast Becoming Brigitte y de sus redes sociales, una teoría conspirativa que asegura que Brigitte Macron «nació varón» con el nombre de su hermano, Jean-Michel Trogneux. Según los abogados de la pareja presidencial, estas afirmaciones han causado un «grave perjuicio personal y reputacional, además de alimentar un clima de acoso digital» contra la primera dama.

El representante de la pareja, Tom Claire, ha insistido en que los Macron no buscan únicamente «limpiar su honor», sino también «sentar un precedente» frente a las campañas de desinformación que, en los últimos años, han proliferado contra figuras públicas.

«No quiero sugerir que esto lo haya desorientado de alguna manera. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia es atacada, te desgasta. Y él no es inmune a eso, porque es el presidente de un país», declaró en el podcast de la BBC.

Por su parte, los abogados de Candace Owens han respondido con una moción para desestimar la demanda, alegando que sus declaraciones están «amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense», que protege la libertad de expresión. Owens, ex colaboradora del medio Daily Wire y con millones de seguidores en redes sociales, ha defendido públicamente que lo suyo no es difamación, sino «opinión política legítima».

Evidencias fotográficas

Sobre si los Macron facilitarían fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare respondió que existían y que se presentarían ante el tribunal estándares. El abogado precisó que no se trata de material fabricado para la ocasión, sino de documentos gráficos obtenidos a lo largo de distintas etapas de la vida de Brigitte, incluidos registros escolares y momentos cotidianos junto a sus tres hijos.

Según Clare, las fotos serán presentadas «únicamente ante el tribunal y bajo los estándares legales de autenticidad y custodia de pruebas», evitando su difusión pública para proteger la intimidad de la familia. El objetivo subraya, es rebatir de manera irrefutable las acusaciones de Owens con evidencias que muestran la maternidad de Brigitte de forma clara y verificable.