Una fosa común con 100.000 cadáveres ha sido encontrada este lunes a las afueras de Damasco, Siria, en la localidad de Al-Qutayfah. Según el jefe de una organización de defensa de los derechos de Siria, todos los cuerpos que se han hallado «pertenecen a personas asesinadas por el régimen del derrocado Bashar al-Assad».

«100.000 es la estimación más conservadora del número de cadáveres enterrados en el lugar», ha dicho Mouaz Moustafa, jefe de la Fuerza de Tareas de Emergencia Siria. «Es una estimación extremadamente conservadora, casi injustamente conservadora».

Moustafa también afirmó que «hay más fosas comunes» y que, junto a las víctimas sirias, «había también extranjeros», incluidos ciudadanos estadounidenses y británicos. Se estima que desde 2011, cientos de miles de sirios murieron cuando la represión de Al Assad a las protestas contra su Gobierno se convirtieron en una guerra civil a gran escala.

Al-Assad y su padre Hafez, quien lo precedió como dictador y murió en el año 2000, son acusados ​​por grupos de derechos humanos y otros gobiernos de ejecuciones extrajudiciales generalizadas, incluidas ejecuciones masivas.

Por otro lado, Travis Timmerman, un ciudadano estadounidense de 29 años del estado de Misuri, fue encontrado con vida en Siria el pasado jueves después de ser liberado de una prisión siria tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad. Timmerman, quien afirmó ser un «peregrino», fue detenido hace siete meses después de cruzar la frontera entre Siria y Líbano de forma irregular. El estadounidense fue confundido en un inicio con el periodista Austin Tice, secuestrado en agosto de 2012 mientras informaba desde Siria.

Timmerman ha asegurado que recibió un buen trato durante su estancia en prisión, según informó en declaraciones a la cadena de televisión NBC. De acuerdo con la información publicada por la cadena estadounidense, Timmerman fue encontrado en la localidad de Dhiyabia, a las afueras de Damasco, cuando dos hombres armados con fusiles de asalto entraron en la celda en la que se encontraba. «Derribaron la puerta, lo que me despertó. Pensé que los guardias seguían ahí, así que creí que la guerra estaría más activa», ha asegurado el ciudadano estadounidense.

El estadounidense también ha reconocido que «pasó unos momentos de miedo» al abandonar la cárcel y que aún está procesando que ha recuperado la libertad. «Cada vez estoy más preocupado por encontrar un sitio para dormir», ha dicho Timmerman. Aunque ha asegurado que «se siente bien» en este momento.

Travis Timmerman, an American citizen released from a prison in Syria

Timmerman said that he was detained in prison for 7 months after entering the country without permission through the Lebanese border and that he decided to travel to Syria for «spiritual purposes»

