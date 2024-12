El conflicto de Siria explicado en un mapa: ¿qué parte controla cada facción y grupo terrorista

La sorprendente caída del dictador Bashar al-Assad a principios de diciembre de este año ha devuelto la atención al conflicto de Siria tras el avance de los rebeldes, comandados por el líder del grupo terrorista Hayat Tahrir al Sham (HTS), Abu Mohammed al Jolani. En la actualidad, hay diferentes grupos terroristas, rebeldes y potencias extranjeras que compiten por el control y la influencia de este país. Hay grupos rebeldes y terroristas respaldados por Turquía y terroristas yihadistas musulmanes suníes en el norte, kurdos que gobiernan gran parte del este de Siria y terroristas respaldados por Jordania en el sur, entre otros.

Estos grupos han librado una guerra civil contra Assad durante casi 14 años tras la Primavera Árabe de 2011. Ahora se enfrentarán entre ellos por forjar el futuro del país sin él. Aquí se puede ver un mapa de los distintos grupos terroristas, facciones, sectas y países que controlan y tienen intereses en el territorio de Siria.

Grupo terrorista Hayat Tharir al Sham

El líder terrorista de Hayat Tahrir al Sham (HTS), Abu Mohammed al Jolani, ha consolidado su poder político en un gobierno sirio tras la caída de Assad en el conflicto de Siria. Jolani y los líderes terroristas y rebeldes se reunieron el 11 de diciembre para debatir la coordinación en asuntos militares y civiles. Es notable que estos grupos sirios hayan aceptado cooperar con el grupo terrorista HTS, a pesar de la animosidad histórica con el predecesor de HTS y afiliado del grupo terrorista de Al Qaeda, Jabhat al Nusra. El líder terrorista Jolani ha integrado a los aliados del grupo terrorista HTS en el autodenominado Gobierno provisional de Salvación de Siria, asegurándose el control de los principales servicios civiles y de seguridad.

¿Por qué Putin dejó al dictador de Siria?

Rusia no quería verse envuelta en otro conflicto en Siria de décadas de duración. Vladímir Putin tiene otras relaciones estratégicas con Turquía y los Estados árabes del Golfo, que no quiere sacrificar por un régimen moribundo. Días antes del derrocamiento, Rusia lanzó ataques aéreos contra los terroristas y rebeldes sirios Pero, no suficientes para contrarrestar los avances rebeldes sobre la Damasco.

Las perspectivas de que Rusia mantenga su presencia militar en Siria siguen sin estar claras en este conflicto en Siria. Continúan evacuando sus activos. En la actualidad, está más centrada en la guerra de Ucrania. Ha conseguido el apoyo de Turquía, que mira recelosa el apoyo de Estados Unidos a los kurdos del sur de Turquía. Estos a su vez han hecho de infantería a los rebeldes y grupos terroristas contra Assad desde 2011. En cambio, Washington nunca ha tenido claro su apoyo a los rebeldes, integrados por grupos terroristas, después del fiasco de Libia. Sin embargo, tampoco ha querido ceder ante los intereses de Moscú en Siria.

EEUU apoya a los kurdos

El general Mazloum Abdi, comandante de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), intenta preservar y unificar la base kurda. La situación amenaza con deshacer la frágil coalición kurdo-árabe que Estados Unidos ayudó a establecer contra Assad. Al mismo tiempo, Turquía amenaza con destruir las Fuerzas de Autodefensa. El ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, amenazó el 13 de diciembre con «eliminar» a las SDF, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a las Unidades de Defensa Popular (YPG), considerados en la lista terrorista de Turquía.

¿Qué va a hacer Irán?

El régimen iraní no parece haber asumido una estrategia clara sobre cómo abordar el gobierno interino liderado por los terroristas de HTS en Siria. El rápido ritmo al que cayó el régimen de Assad, con la consiguiente pérdida de miles de millones de dólares para el régimen iraní, ha obligado casi con toda seguridad a Irán a reevaluar su estrategia con respecto a Siria y a la región en general. De momento, el grupo terrorista Hezbolá, financiado por Irán para atacar Israel, se ha puesto en contacto con el grupo terrorista HTS que lidera Siria en la actualidad. Mientras, Israel mantiene su posición en la zona de los Altos del Golán.

Bandera de Siria

Los terroristas y rebeldes de Siria han colocado una bandera diferente en las embajadas de Siria tras la caída del régimen de Assad. Con él, la bandera siria tenía franjas horizontales rojas, blancas y negras, con dos estrellas verdes en la franja blanca central. El nuevo diseño sustituye la franja roja por una verde y presenta tres estrellas rojas a lo largo de la franja blanca. Es la bandera oficial de los rebeldes sirios. La bandera nacional de Siria ha cambiado a lo largo de la historia. Desde que el país se independizó del Imperio Otomano en 1918, ha habido nueve versiones distintas de la bandera nacional. Los colores -blanco, verde, rojo y negro- son un aspecto que se ha mantenido constante.

La nueva bandera se desarrolló por primera vez en la década de 1930, durante el mandato francés. Lo utilizaban los revolucionarios sirios y simbolizaba el deseo de independencia. Más tarde se convirtió en la bandera nacional cuando Siria se independizó en 1946. En 1958 fue sustituida por la bandera de la República Árabe Unida, con dos estrellas que representaban la unión política entre Egipto y Siria. Este diseño se modificó varias veces antes de reaparecer en 1980. Ha seguido siendo la bandera nacional de Siria hasta ahora.