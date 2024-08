Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, ha dicho este viernes que no reconoce la victoria del dictador Nicolás Maduro en las elecciones de Venezuela del pasado 28 de julio. El líder brasileño ha exigido una vez más que se hagan públicas las actas electorales para dar transparencia y legitimar al régimen en el Gobierno venezolano. Sin embargo, aunque no acepta el triunfo de Maduro, Lula también ha dicho que tampoco reconoce a Edmundo González, candidato de la oposición, como legítimo presidente de Venezuela.

«No acepto ni su victoria ni la de la oposición», ha señalado Lula en una entrevista en una emisora de radio brasileña este viernes. El presidente de Brasil ha animado a González a «presentar pruebas» que demuestren la victoria de la oposición. Lula se ha mostrado crítico con el régimen de Maduro por acudir al Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, para validar su victoria en las elecciones en lugar de «escuchar» al Consejo Nacional Electoral (CNE), también bajo las órdenes de Maduro.

Lula ha mostrado esta posición tras las declaraciones de Maduro, quien este jueves exigió a los países que no reconocían su victoria respetar «los asuntos internos de Venezuela». El dictador chavista comparó su situación con la de Brasil, donde dijo que no hubo complicación cuando el ex presidente Jair Bolsonaro no reconoció los resultados de las elecciones de 2022. «Bolsonaro dijo que iba a haber un fraude y el Tribunal Supremo de Brasil decidió que el presidente Lula era el ganador de las elecciones y eso fue santa palabra. ¿Quién se metió con Brasil?», cuestionó Maduro.

El TSJ de Venezuela confirmó la victoria del presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio. El CNE dio la victoria al dictador después de un proceso fraudulento en el que los resultados fueron amañados. Gran parte de la sociedad internacional no ha aceptado el triunfo de Maduro y le han pedido que publique las actas electorales para dar transparencia a los comicios. La ONU, y la Unión Europea este jueves, han asegurado que el proceso electoral carecía de garantías democráticas y no han reconocido a Maduro como presidente. El propio Lula da Silva ofreció hace semanas la posibilidad de crear un Gobierno de coalición en Venezuela o convocar nuevas elecciones. Maduro ha ignorado las peticiones de los líderes internacionales y lejos de publicar las actas o abandonar el poder, ha aumentado el nivel de represión contra sus detractores.

Cientos de miles de venezolanos han tomado las calles del país hispanoamericano después de las elecciones para protestar contra Maduro. El régimen ha reprimido las manifestaciones con dureza, recurriendo al ejército y a la policía. Decenas de personas han muerto desde el inicio de las protestas y cientos de personas han sido detenidas ilegalmente.