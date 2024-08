Justo un día después de la valiente demostración de fuerza de la oposición al régimen chavista de Nicolás Maduro en las calles de Caracas, la Unión Europea le ha plantado cara y ha acordado este jueves que no reconocerá la legitimidad del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El hecho de que las autoridades electorales venezolanas no hayan aportado las actas oficiales de las votaciones del 28 de julio impiden acreditar su victoria. Se comprueba así que los ministros de Exteriores de la Unión han elevado el tono ante Venezuela.

Al mismo tiempo, España ha planteado al resto de socios europeos la opción de aplicar sanciones contra la narcodictadura chavista de Maduro, aunque sabe que esta iniciativa no cuenta todavía con la unanimidad; de hecho, se ha descartado imponer nuevas sanciones.

«Un mes después no hay esperanza de que (el Consejo Nacional Electoral) presente las actas. Es demasiado tarde para seguir pidiendo esto. No hay actas ni verificación y lamentamos que no las haya nunca», ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell tras la reunión informal celebrada en Bruselas.

Por ello, ha afirmado que la Unión Europea no reconocerá la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente. «No tiene legitimidad democrática como presidente. Seguirá como presidente de facto, pero negamos su legitimidad democrática ante unos resultados que no pueden verificarse», ha añadido el jefe de la diplomacia europea, tras indicar que su victoria electoral «no ha sido probada» y la UE «no tiene por qué creerlo».

«No lo consideramos como un presidente elegido democráticamente y en cada caso esto tendrá sus consecuencias», ha asegurado, apuntando que la UE tendrá en todo caso que seguir relacionándose con Caracas, al igual que lo hace con otros países a los que no reconoce su Gobierno, como Nicaragua, país que ha puesto como ejemplo, informa Ep.

Además, en la cita de este jueves España ha planteado al resto de socios europeos que la UE aplique sanciones contra el régimen, entre otras medidas, una vez asume que las autoridades electorales no presentarán las actas oficiales, aunque esta opción no ha logrado el consenso necesario para avanzar.

La iniciativa de España no ha recibido tampoco un gran apoyo por parte del Alto Representante, que ha subrayado que la UE ya mantiene sanciones contra medio centenar de dirigentes venezolanos.

Este anuncio de la Unión Europea de no reconocer la Presidencia de Nicolás Maduro coincide con la amenaza de la Fiscalía chavista venezolana de encerrar a Edmundo González, el candidato opositor en las elecciones al que Maduro ha hurtado la victoria, si no acude a su tercera citación.

Esta amenaza de detenerlo no se había citado en las anteriores citaciones publicadas contra el candidato opositor. La Fiscalía ha mandado una advertencia a González. De no acudir a la citación, las autoridades entenderán que hay «peligro de fuga» y «peligro de obstaculización» de las investigaciones y se ordenará su arresto.

Este miércoles se cumplía un mes de las elecciones fraudulentas en Venezuela; con motivo de esta efemérides, la oposición a la dictadura chavista se atrevió a retar al régimen y salió a las calles por miles para demostrarle a Maduro que no le tienen miedo. María Corina Machado, la líder opositora, estuvo presente y se dirigió, micrófono en mano, a la muchedumbre en Caracas que había osado retar a Maduro y su Policía Bolivariana.

María Corina Machado lamentó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que convalidó el fraude electoral de Maduro anunciado por el ente electoral del propio Maduro y proclamó que: «Se equivocan los que creen que el tiempo favorece al régimen, cada día que pasa ellos están más aislados y nosotros más organizados».