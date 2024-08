Lula pide a Maduro qué de explicaciones o convoque nuevas elecciones en Venezuela

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, ha pedido al dictador Nicolás Maduro que de explicaciones sobre el fraude electoral, convoque nuevas elecciones o forme un Gobierno de coalición para poner fin a la crisis de Venezuela resultante del fraude electoral del pasado 28 de julio. María Corina Machado, líder opositora, ha rechazado rotundamente la posibilidad de repetir las elecciones o colaborar en una coalición. Lula aún no ha reconocido al dictador Nicolás Maduro como ganador del proceso electoral en Venezuela y aboga por no actuar de «forma precipitada». «Sabe que debe una explicación», ha dicho sobre el dirigente chavista en una entrevista este jueves.

«Lo que no puedo hacer es apresurarme y tomar una decisión. De la misma manera que quiero que respeten a Brasil, quiero respetar la soberanía de otros países. No es fácil ni bueno que un presidente esté opinando sobre los asuntos internos de otros países.», ha dicho Lula, reticente a entrometerse en las medidas que Maduro ha tomado contra el pueblo de Venezuela. El dictador está aplicando la represión desde hace semanas contra aquellos que protestan contra el régimen tras el amaño de las elecciones.

Lula no ha cargado contra Maduro por las muertes y detenciones ilegales que el régimen ha llevado a cabo en Venezuela. Pero ha pedido al dictador que presente «resultados verificados» del proceso electoral. «Tiene que presentar los datos, algo fiable, el Consejo Nacional que tienen podría ser, pero él ha ido a la Corte Suprema. Yo no puedo juzgar la Justicia de otro país», ha dicho el presidente brasileño, excusándose tras no pedir la renuncia de Maduro.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), a las órdenes de Maduro, declaró al dictador ganador de las elecciones presidenciales. La comunidad internacional ha mostrado su descontento con el líder chavista y le han pedido que publique las actas electorales para dar transparencia y legitimidad al proceso. Maduro ha ignorado estas peticiones y se proclamó presidente de Venezuela sólo 13 horas después de los comicios. Cada vez más líderes internacionales reconocen a Edmundo González, candidato opositor, como ganador de las elecciones y legítimo presidente de Venezuela. La ONU también anunció este miércoles que el proceso electoral de Venezuela carecía de transparencia.

Lula es el último al que se le agota la paciencia con Maduro, quien en lugar de ceder a las presiones internacionales, ha recurrido a la fuerza y represión para acallar las voces críticas contra el régimen. Miles de venezolanos han salido a las calles desde el día de los comicios para protestar contra el dictador. Las fuerzas de seguridad del régimen han intentado reprimir las manifestaciones mediante la fuerza, provocando más de 20 muertes y 1.200 detenciones. La gran mayoría de ellas ilegales, de acuerdo con el informe de la misión de la ONU en Venezuela publicado el lunes.