La vicepresidenta Kamala Harris ha pronunciado un alegato final centrado en demonizar al ex presidente Donald Trump en Washington este martes a una semana de las elecciones presidenciales. Advirtió de él que es «inestable» y que llevaría a cabo un segundo mandato «obsesionado con la venganza». Kamala Harris ha montado un acto la desesperada este martes en la Elipse de Washington para recordar el asalto al Capitolio el 6 de 2021: «Es la persona que estuvo en este mismo lugar hace casi cuatro años y envió a una turba armada al Capitolio de los Estados Unidos para anular la voluntad del pueblo en unas elecciones libres y justas, unas elecciones que sabía que había perdido», ha explicado Harris. La vicepresidenta ha apelado a las vísceras de su electorado. Es su último movimiento: sus propuestas económicas no convencen a los votantes de clase media, fundamentales para ganar la Casa Blanca, y sus comparaciones de que Trump es como Hitler tampoco funcionan.

Harris ha ofrecido una dura advertencia sobre un segundo mandato de Trump al los votantes todavía indecisos y a los demócratas que podrían estar considerando no participar en las elecciones: «Donald Trump pretende utilizar el ejército de Estados Unidos contra los ciudadanos estadounidenses que simplemente no están de acuerdo con él. Personas a las que llama -cito- el enemigo desde dentro. Este no es un candidato a presidente que esté pensando en mejorar tu vida. Se trata de alguien inestable, obsesionado con la venganza, consumido por el agravio y en busca de un poder desenfrenado», ha señalado Harris, a pesar de que sabe que los ataques contra Trump no funcionan.

Harris ha fracasado, según las encuestas demócratas, debido a que ha sido incapaz de presentar con detalle a los votantes sus planes sobre economía, cómo reducirá la inflación y asegurará la frontera. En el mismo sondeo, se ha destacado que los votantes no están interesados en las afirmaciones de que el Trump gobernaría como Adolf Hitler o que es un fascista, ataques que Harris y su equipo lanzan con frecuencia.