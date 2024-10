Los millonarios que recaudan fondos para Harris preocupados porque los ataques contra Trump no sirven

El principal PAC Future Forward USA Action que financia la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris ha advertido a los estrategas demócratas que los ataques contra Trump no funcionan en esta campaña electoral. Los señalamientos que han tachado de «fascista» al ex presidente Donald Trump y sus defectos de carácter no le han servido a Harris, según un correo distribuido por Future Forward USA Action el pasado viernes. «Los ataques puramente negativos contra el carácter de Trump son menos eficaces que los mensajes donde se comparan los detalles positivos sobre los planes de Kamala Harris para abordar las necesidades de los estadounidenses», se explicaba en el correo electrónico, que añadía que «decir que Trump perturba y es ridículo no es eficaz para mover el voto por sí solo».

En el correo electrónico se apuntaba a la respuesta de Harris a los comentarios del ex jefe de gabinete de Trump, John Kelly, quien dijo en una serie de entrevistas la semana pasada que el ex presidente «cumplía con la definición de fascista», y afirmaba que Trump había elogiado a Adolf Hitler en múltiples ocasiones. Fue claro: no sirve para quitarle votos a Trump en estas elecciones presidenciales.

En las últimas semanas, Harris ha lanzado ataques contra Donald Trump, recordando las advertencias que ha hecho el presidente Joe Biden sobre el republicano. Ahora Harris, que ha cedido en los últimos días, ha pasado a los ataques personales contra el ex presidente como ha hecho Biden antes de renunciar a la campaña. Le ha llamado «desquiciado, inestable, descontrolado» con el objetivo de restarle votos en estados como Pensilvania, Michigan o Wisconsin.

Las campañas de los diferentes candidatos políticos y los super PAC no pueden coordinarse directamente la estrategia. En cambio, sí lo pueden hacer a través de los medios de comunicación y con este tipo de mensajes electrónicos. Esta advertencia de este super PAC refleja el caos que hay en estos últimos días en la campaña de Kamala Harris, la cual ha cedido en las últimas jornadas en la media de las encuestas nacionales y en la media de los sondeos de los estados indecisos. Su equipo teme la tendencia de las opiniones negativas que han reconocido en los últimos días los votantes sobre la candidata.

¿Qué es Future Forward USA Action?

Según OpenSecrets, que examina el gasto y las donaciones de campaña, Future Forward USA Action es un super PAC demócrata que ha recaudado 394.054.520 dólares entre 2023 y 2024 para la campaña presidencial demócrata. En total ha gastado 373.442.893 dólares. Todavía dispone de 107.007 dólares. Está fundado por un grupo de veteranos estrategas de la campaña del ex presidente Barack Obama. Además, Future Forward USA Action ha gastado 700 millones de dólares que ha recaudado en combinación con su grupo afiliado sin ánimo de lucro. En verano lanzó una campaña con anuncios en la que se gastó 56 millones de dólares.

¿Qué es un super PAC?

Son grupos que tienen como objetivo hacer que un candidato gane o pierda las elecciones en función de sus intereses. Suelen lanzar anuncios de campaña o enviar correos electrónicos para defender o atacar a candidatos de forma específica. No hay límites ni restricciones sobre las fuentes de fondos que pueden utilizarse para estos gastos.