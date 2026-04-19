Irán desafía los límites militares y anuncia la compra del satélite chino TEE-01B situado a 500 km con capacidad de resolución de 2m en modo multiespectral

Irán ha dado un paso muy significativo en su estrategia militar al adquirir el satélite chino TEE-01B, una herramienta de observación terrestre con una gran capacidad de precisión. Situado a unos 500 kilómetros de altura, este sistema permite obtener imágenes detalladas del terreno y objetivos estratégicos, lo que ha generado una gran preocupación en la comunidad internacional.

Satélite con capacidades avanzadas

El TEE-01B es un satélite de observación terrestre desarrollado por la empresa china Earth Eye y lanzado en el 2024. Opera en órbita baja, a unos 500-545 kilómetros de altitud, lo que le permite captar imágenes con gran nivel de detalle.

Su tecnología combina unos sensores ópticos de alta resolución con capacidad multiespectral, alcanzando aproximadamente 2 metros de resolución en este modo, lo que permite analizar el terreno, infraestructuras y movimiento con una gran precisión.

De uso civil a herramienta militar

Aunque inicialmente este satélite fue concebido para aplicaciones civiles como agricultura, gestión de emergencias o planificación urbana, informes apuntan a que Irán ha adquirido el satélite con fines estratégicos.

Según documentos filtrados, el satélite habría sido utilizado para monitorizar bases militares y zonas sensibles de Oriente Medio, incluso antes y después de ataques con drones y misiles.

Este uso supone un salto enorme en las capacidades de inteligencia iraní.

Movimiento que preocupa a Occidente

La adquisición de este satélite ha generado inquietud en Estados Unidos y sus aliados.

El acceso a tecnología espacial de alta precisión permite mejorar la planificación de operaciones militares y la evaluación de los distintos objetivos, lo que podría alterar el equilibrio logístico en la región.

Además, el papel de China en esta operación ha puesto el foco en la cooperación tecnológica entre ambos países.

Nuevo escenario geopolítico

La compra del satélite refleja una tendencia clara, como la creciente militarización del espacio.

Cada vez más países buscan reforzar sus capacidades mediante tecnología orbital, considerada ya un elemento estratégico en conflictos contemporáneos.

En este contexto, el movimiento de Irán no solo supone un avance tecnológico, sino también un mensaje político en un momento de alta tensión internacional.