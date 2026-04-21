Audiencias de ayer de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’: Broncano sufre a su nuevo rival

El Hormiguero ha comenzado una nueva semana de forma tranquila al comprobar el dato de audiencias de ayer, lunes 20 de abril de 2026. Pablo Motos recibió a los coaches de La Voz Kids en su plató, mientras que David Broncano sigue viendo cómo la crisis de La Revuelta no se acaba y vuelve a sufrir con el regreso de La isla de las tentaciones a la noche del lunes, dos programas a los que apenas les separan cuatro décimas. En la segunda parte de la noche las cosas también se aprietan y MasterChef continúa en caída libre ante la competencia del programa de parejas de Sandra Barneda, que sigue haciendo un destrozo importante en los datos.

En el horario de estricta coincidencia, vemos como el reality de parejas hace mejores datos que First Dates, por lo que el movimiento de Telecinco está completamente justificado y en Mediaset pueden estar contentos con los resultados a la espera de que el interés suba gracias a las tramas.

Audiencias en estricta coincidencia del access prime time:

‘El Hormiguero’: 13.7% y 1.709.000

‘La Revuelta’: 10.6% y 1.328.000

‘La isla de las tentaciones’: 10.1% y 1.262.000

El Hormiguero, con grandes invitados como Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, logra en su dato global de toda la emisión liderar con un 13.8 %, superando por más de tres puntos a su perseguidor.

En cambio, La isla de las tentaciones ajusta mucho el duelo en el dato global y le roba una décima, por lo que es posible que entre el martes y el miércoles pueda dar el sorpasso a la segunda posición aprovechando que esta semana ya no hay partidos de Champions League.

Audiencia total de la franja de ‘access prime time’:

‘El Hormiguero’: 13.8 % y 1.712.000

‘La Revuelta’: 10.5 % y 1.310.000

‘La isla de las tentaciones: Express’: 10.1 % y 1.249.000

‘Horizonte’: 7.4 % y 908.000

‘El Intermedio’: 7.3 % y 910.000

¿Por qué pierde audiencia ‘La Revuelta’?

El programa de La 1 sigue cayendo en picado desde que en enero de 2025 perdió el liderato de la noche. Desde ese momento sus audiencias no han dejado de bajar y ha pasado de ser la sorpresa y liderar sobre El Hormiguero a ver con mucha distancia a Motos y su equipo. Comenzaron en 2024 haciendo un 17 % y un 18 % de cuota y en 2026 no llegan al 11 %.

A cualquier programa eso le obligaría a hacer cambios, pero el contrato de Broncano impide que TVE pueda obligarles a revisar sus contenidos, no haciendo caso a su audiencia e impidiendo retocar o eliminar las secciones que menos funcionan (mejor no hablar del comienzo del programa, que parece una reunión en un piso de estudiantes).

Además, La Revuelta siempre ha presumido de tener una audiencia mucho más joven que la de El Hormiguero, pero eso también es un inconveniente. Esos mismos jóvenes son los que no dudan ni un segundo en abandonar el programa para ver otros contenidos, ya sea fútbol, La isla de las tentaciones o saltar a las plataformas de streaming. Ahí es donde la tradición de ver El Hormiguero cada noche manda en muchas casas y por eso Motos y los suyos sufren menos cuando hay fútbol, como ya contamos la semana pasada en Happy FM.

Audiencias de ‘MasterChef’ y ‘La isla de las tentaciones’

Sandra Barneda sigue poniendo patas arriba los datos también en el segundo prime time, el que comienza a las 23 h. Las parejas lideran sin rival a partir de ese momento, hundiendo por completo a MasterChef, que demuestra que necesita un descanso de forma urgente después de más de una década emitiendo tres ediciones cada año.

El programa de cocina comenzó en Semana Santa liderando en solitario, pero esta semana ya pierde incluso la segunda plaza, superado por el capítulo de En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3.

Entre las segundas cadenas, Cuatro se queda con un bajo 4,6 % de cuota con su nueva entrega de Fuera de cobertura, el programa de reportajes de Alejandra Andrade, que tiene un casi empate con la película Agentes 355, emitida en laSexta. La sorpresa la ha dado La 2, que con la emisión de la película Rebelión en las aulas se queda a pocas décimas de las segundas cadenas de Atresmedia y Mediaset.