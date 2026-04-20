¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? Todos los invitados del 20 al 23 de abril

El Hormiguero empieza una nueva semana de grandes invitados y seguirá con su lucha por la audiencia contra La Revuelta y La isla de las tentaciones, sus rivales en la franja horaria del access prime time. Desde el lunes 20 y hasta el jueves 23 de abril Pablo Motos recibe a los coaches de la próxima edición de La Voz, a una estrella del deporte mundial que llega desde Estados Unidos, una de las actrices españolas más internacionales y a una de las cantantes más míticas de nuestro país. En Happy FM te contamos quiénes son estos famosos y qué irán a presentar al plató del programa de Antena 3.

Lunes, 20 de abril de 2024

La semana abre con la visita de los coaches de la nueva edición de La Voz Kids. Con Motos estarán Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco, aunque habrá una baja como la de Ana Mena, que sí estará en el programa musical formando su propio equipo.

La malagueña no estará en el programa de las hormigas, aunque es una de las invitadas habituales. En estos momentos se está preparando para su gira veraniega por festivales en toda España, además de continuar saboreando el éxito de la película Ídolos, que protagonizó con Óscar Casas y en la que encontró el amor con el actor.

Coaches de ‘La Voz Kids 2026’:

Ana Mena (primera edición)

Luis Fonsi

Antonio Orozco

Edurne

Martes, 21 de abril

El programa de entrevistas de Antena 3 recibe por primera vez a la gimnasta más laureada de todos los tiempos, la atleta estadounidense Simone Biles. Ganadora de once medallas olímpicas, siete de ellas de oro, y una treintena de preseas en campeonatos mundiales, Biles es embajadora de los Premios Laureus, cuya gala de entrega se celebrará en Madrid en la noche del lunes.

Miércoles, 22 de abril

Elsa Pataky regresa a España desde Australia para promocionar El Homenaje, la nueva serie que protagoniza y que se estrena el jueves 23 de abril en la plataforma SkyShowtime. Se trata de un thriller en el que las autoridades tienen que intentar resolver un crimen ocurrido dentro de una de las familias más poderosas del país.

Jueves, 22 de abril

La semana de invitados de El Hormiguero se termina con la visita de la cantante Alaska. La artista presentará La verdad o la imaginación, el nuevo disco de Fangoria que sale a la venta al día siguiente, el viernes 24 de abril.

¿A qué hora empieza y dónde verlo?

El programa de Pablo Motos se emite de lunes a jueves en Antena 3 desde las 21:45 h. Se puede ver en directo por televisión tradicional y desde la emisión de Antena 3 en su atresplayer. Además, está disponible a los pocos minutos a la carta para ver en cualquier dispositivo.

¿Qué van a presentar los invitados?

Como es habitual, los protagonistas del programa acuden para presentar sus nuevos proyectos. En el caso de los coaches de La Voz, lo hacen para promocionar el próximo estreno del programa, que se podrá ver próximamente, aunque todavía no hay fecha confirmada por parte de la cadena.

Lista completa de invitados de la semana de ‘El Hormiguero’