‘MasterChef’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, lunes 20 de abril?

El pasado lunes 20 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de MasterChef 14, en la que los jueces Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz tuvieron un durísimo trabajo a la hora de puntuar a los aspirantes. La noche comenzó con la batalla por el pin de la inmunidad, y lo hicieron con un invitado de lujo como es el chef Ciro Cristiano. De esta forma, los concursantes del talent culinario se enfrentaron a tres rondas de pizzas contemporáneas, llegando al duelo final German y Camila, que se enfrentaron a Gabriela Hinojosa, ganadora de la anterior edición de MasterChef. Fue entonces cuando, tras demostrar su maestría con la masa, Germán se llevó el ansiado pin de la inmunidad.

Con posterioridad, pusieron rumbo a San Sebastián para celebrar la prueba de exteriores. Mientras Maggie brilló como capitana del equipo azul, lo cierto es que los del delantal rojo destacaron por el desorden. De hecho, Jordi Cruz calificó su cocinado como un «campo de batalla», por lo que Inma, Omar y el resto de participantes volvieron a cocinas con el temido delantal negro. En este caso, debían hacer frente a un viaje sensorial con Hideki Matsuhisa, chef estrella Michelin. De esta forma, debían elaborar tres platos utilizando wagyu y ostras, únicamente con la ayuda de un grill japonés. Por lo tanto, la tensión era máxima, puesto que debían cocinar sin ningún descanso y, además, con una herramienta de cocción lenta que, desde luego, no permitía ningún tipo de error.

¿Quién fue el expulsado de ‘MasterChef 14’ ayer, 20 de abril?

A pesar de tratarse de uno de los retos más complicados y exigentes de lo que llevamos de edición, lo cierto es que Gema supo coger las riendas de la situación y sorprender con unos platos impecables. Javier, por su parte, también fue aplaudido no solamente por el jurado de MasterChef, sino también por los invitados de la última prueba, que fueron Isa Pantoja y Asraf Beno.

Eso sí, los nervios traicionaron a Omar desde el preciso instante en el que comenzó la prueba. Entre otras cuestiones, porque se vio incapaz de controlar el fuego del grill, por lo que arruinó la calidad del wagyu. Tras finalizar la cata, Pepe Rodríguez se mostró tajante a la hora de comunicar el nombre del nuevo expulsado de la edición.

Todo ello mientras hizo hincapié en que una de las razones principales de esta decisión fue el «maltrato al producto» y la poca delicadeza en el cocinado, algo que es esencial en la gastronomía japonesa. Tras escuchar su nombre, y con la voz entrecortada, Omar se despidió de sus compañeros y del equipo. Eso sí, recordó que su paso por el talent culinario no era para convertirse en ganador, sino para dedicar a su familia cada aprendizaje.

Lo que es un hecho es que Omar supo ganarse el cariño y el respeto de la gran mayoría de sus compañeros, pero, sobre todo, de los tres miembros del jurado. Por ese mismo motivo, su despedida ha estado marcada por las lágrimas, pero también por los abrazos. Inevitablemente, el plató de MasterChef 14 se vio sumido en una profunda tristeza, ¡y no es para menos!